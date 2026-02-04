AMD presentó ayer sus resultados del cuarto trimestre, un informe con el que no solo superó las expectativas de los analistas, sino que también demostró que sus chips se encuentran entre los mejores del mundo en rendimiento e innovación. La compañía cerró el último trimestre del año con unos ingresos récord superiores a 10.270 millones de dólares, un 34% más que en el ejercicio anterior, logrando batir la expectativa de los 9.650 millones esperados por el consenso. El beneficio por acción (EPS) ajustado alcanzó 1,53 dólares, frente a los 1,32 previstos, lo que demuestra que la empresa no solo crece rápidamente, sino que también mantiene una sólida rentabilidad mientras expande su negocio.

Estos resultados confirman que los procesadores EPYC y Ryzen, así como los aceleradores de IA de AMD, están entre los mejores del mercado. Los productos de la compañía están atrayendo una demanda creciente tanto en el sector de la informática personal como en los centros de datos impulsados por IA, lo que demuestra que AMD combina de forma eficaz innovación y eficiencia operativa y la consolida como un actor clave en el mercado global de semiconductores.

Los resultados trimestrales indican que AMD cierra el año con un fuerte impulso. La dirección destaca que el crecimiento de ingresos y márgenes está siendo impulsado por la expansión del segmento de IA, el aumento de ventas en computación de alto rendimiento y gaming y la creciente escala de operaciones en centros de datos. Aunque el mercado esperaba una previsión aún más elevada, AMD muestra que sigue viendo un potencial significativo de crecimiento, enviando una señal clara a los inversores de que continúa siendo uno de los principales beneficiarios del boom global de la inteligencia artificial.

Un trimestre histórico: así crecen los ingresos y márgenes de AMD



Aunque los márgenes de AMD están aumentando, reflejando una mayor eficiencia operativa, siguen siendo relativamente moderados. Un desafío clave para la compañía será elevarlos de forma significativa, lo que podría reforzar sustancialmente la rentabilidad y el valor para los accionistas.

Resultados financieros clave de AMD

Segmento Data Center: 5.380 millones dólares (+39% interanual)

5.380 millones dólares (+39% interanual) Segmento PC y portátiles: 3.100 millones dólares (+34% interanual)

3.100 millones dólares (+34% interanual) Segmento Gaming: 843 millones dólares (+50% interanual)

El fuerte crecimiento de ingresos y beneficios demuestra que los productos de AMD están registrando una demanda creciente tanto en PCs tradicionales como en centros de datos impulsados por IA. El margen bruto ajustado alcanzó el 57% (vs. 54% un año antes) y el margen operativo fue del 28% (vs. 26% un año antes), reflejando una sólida eficiencia de costes y la capacidad de mantener rentabilidad mientras gana cuota de mercado.

Otros datos financieros

Ingresos consolidados: 10.270 millones USD (+34% interanual)

10.270 millones USD (+34% interanual) Beneficio operativo: 2.850 millones USD (+41% interanual)

2.850 millones USD (+41% interanual) EPS ajustado: 1,53 USD (+40% interanual)

1,53 USD (+40% interanual) CapEx: 222 millones USD (+6,7% interanual)

222 millones USD (+6,7% interanual) Gasto en I+D: 2.330 millones USD (+36% interanual)

Pronósticos para 2026

Ingresos: 9.500–10.100 millones dólares

9.500–10.100 millones dólares Margen bruto: alrededor del 55%

alrededor del 55% Continuación de inversiones en I+D y desarrollo de chips de IA

¿Cómo se han comportado los segmentos de negocio de AMD?

Centros de datos. La creciente demanda de aceleradores de IA y procesadores EPYC impulsó un aumento del 39% en los ingresos hasta 5.380 millones USD, muy por encima de los 4.970 millones esperados. AMD está ganando cuota en el mercado de aceleradores de IA, aunque aún va por detrás del líder NVIDIA.

PCs y portátiles. El segmento alcanzó 3.100 millones USD (+34% interanual). Los productos Ryzen mantienen una posición sólida en el mercado de PCs personales y empresariales, generando ingresos estables con márgenes en mejora.

Gaming. Los ingresos del segmento gaming fueron de 843 millones USD (+50% interanual). Aunque ligeramente por debajo de los 855,3 millones esperados, la tendencia muestra que los chips gráficos de AMD siguen siendo atractivos para gamers y fabricantes de consolas.



Los datos financieros de AMD también reflejan un aumento en la generación de caja y una mejora en el retorno sobre el capital invertido (ROIC). El coste medio ponderado de capital (WACC) se mantiene estable, lo que indica una gestión financiera eficaz en un periodo de fuerte expansión.

Perspectivas y previsiones de AMD

Para el primer trimestre de 2026, AMD espera ingresos entre 9.500 y 10.100 millones dólares, lo que supone un crecimiento interanual de doble dígito. El margen bruto se proyecta en torno al 55%, con un CapEx previsto de 222 millones dólares.

Aunque la previsión supera el consenso (9.390 millones dólares), no alcanzó las expectativas más agresivas del mercado, lo que provocó una caída inicial en las acciones de AMD y evidenció la sensibilidad de las compañías con múltiplos elevados ante cualquier desviación.

La dirección subraya que AMD está plenamente preparada para seguir expandiéndose en chips de IA y computación de alto rendimiento. Los nuevos procesadores EPYC y los aceleradores MI325 previstos para la segunda mitad del año deberían impulsar las ventas en centros de datos y fortalecer el crecimiento en mercados clave, incluido China.

Perspectivas a largo plazo: IA, HPC y chips de nueva generación como motores de crecimiento

Los resultados récord del Q4 2025 confirman que AMD está creciendo a un ritmo impresionante y que sus productos se encuentran entre los mejores del mercado. El crecimiento de ingresos y beneficios superó las expectativas, y la guía para el próximo trimestre muestra que la dirección ve un potencial significativo para seguir avanzando.

Sin embargo, el mercado sigue siendo muy sensible a las valoraciones elevadas. El alto PER de AMD implica expectativas casi perfectas, y cualquier dato “bueno pero no excelente” puede provocar correcciones a corto plazo. La caída de la acción tras los resultados demuestra que los inversores reaccionan no solo a las cifras, sino también a si la compañía cumple el ritmo de crecimiento esperado.

A largo plazo, los fundamentales de AMD siguen siendo muy sólidos:

expansión en IA, HPC y centros de datos,

mantenimiento de márgenes elevados,

inversión en procesadores y aceleradores de nueva generación.

Todo ello sugiere que la acción tiene potencial para seguir subiendo, y que la volatilidad actual es más una corrección técnica que un problema estructural.