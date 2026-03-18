Previa de resultados de Micron T2 2026: ¿el superciclo de memorias entra en plena fase expansiva?

Hoy, cuando el mercado cierre , Micron Technology publicará sus resultados correspondientes al segundo trimestre fiscal de 2026, en un evento que no solo sigue de cerca el mercado, sino también todo el sector de semiconductores y la industria de inteligencia artificial. El informe tiene el potencial de marcar el tono del segmento de memoria, especialmente en un contexto de fuerte demanda de DRAM, NAND y HBM impulsada por centros de datos orientados a inteligencia artificial.

Las expectativas del mercado son particularmente elevadas. El consenso de analistas proyecta ingresos cercanos a 19.4 mil millones de dólares, lo que representaría un crecimiento interanual de aproximadamente 150%, junto con un beneficio por acción de 8.7 dólares. Además, se anticipa un margen bruto en torno al 69% y un margen operativo del 62%, cifras que reflejan la fortaleza del ciclo actual.

Para el próximo trimestre, las previsiones apuntan incluso más alto, con ingresos cercanos a 23.8 mil millones de dólares, márgenes brutos superiores al 71% y un beneficio por acción en torno a 11 dólares, lo que subraya la excepcionalidad del actual entorno de mercado.



Fuente: xStation

Posición de mercado y relevancia sectorial

El desempeño bursátil de Micron ha sido igualmente notable. En 2026, sus acciones han subido cerca de 60%, tras un incremento cercano a tres veces en 2025. La compañía ha superado una capitalización de 500 mil millones de dólares, posicionándose entre los principales actores globales del sector de memoria. El fuerte aumento en los precios de la memoria, combinado con la demanda estructural de centros de datos, permite a Micron mantener control sobre ingresos y márgenes, reforzando su posición frente a clientes clave como los hyperscalers.

HBM y DRAM: pilares del crecimiento

El segmento de HBM4e se ha convertido en el núcleo del crecimiento de la compañía. Toda la capacidad de producción para 2026 ya está comprometida, con nuevos clientes en lista de espera, lo que mantiene los precios elevados y asegura visibilidad de ingresos en los próximos trimestres. Por su parte, el segmento de DRAM sigue siendo un pilar fundamental. La adopción de tecnologías como DDR5 y DDR5X crece entre 20% y 25% interanual, impulsada por la expansión y modernización de centros de datos. La disciplina de oferta entre los principales fabricantes, Micron, Samsung y SK Hynix, contribuye a sostener precios elevados y márgenes robustos. En el caso de NAND, aunque se observa una recuperación impulsada por la demanda de SSD empresariales, el segmento de consumo sigue débil. La compañía se enfoca en aplicaciones industriales de mayor margen, lo que ayuda a estabilizar ingresos.

Inversiones y expansión de capacidad

Micron continúa expandiendo su capacidad productiva con nuevas instalaciones en Nueva York y una planta en India, aunque las nuevas líneas de HBM no alcanzarán plena capacidad hasta 2027. Mientras tanto, la compañía opera con una utilización total de su capacidad actual, lo que favorece precios elevados y rentabilidad. El mercado observará con atención cómo estas inversiones se traducen en mayor oferta y posible estabilización de precios en el futuro.



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Demanda de hyperscalers y factores globales

La demanda de empresas como Amazon, Google, Microsoft y Meta sigue siendo el principal motor de crecimiento, especialmente en aplicaciones de inteligencia artificial. Los pedidos de GPUs y memoria están estrechamente vinculados a los planes de inversión en IA de estas compañías, por ende, un menor ritmo de inversión en este segmento podría afectar tanto la demanda como los márgenes de Micron. Al mismo tiempo, el sector sigue expuesto a factores geopolíticos, como restricciones comerciales, subsidios gubernamentales y políticas industriales. No obstante, Micron se beneficia de incentivos fiscales y apoyo estatal, lo que reduce la presión sobre costos y facilita su expansión.

Escenarios de mercado

La reacción del mercado dependerá no solo de los resultados del trimestre, sino también de la guía que entregue la compañía. Un escenario positivo, con resultados por encima de lo esperado y una demanda sostenida, podría impulsar aún más la acción y generar optimismo en todo el sector. Un escenario neutral confirmaría la solidez del ciclo actual sin generar movimientos bruscos. En cambio, un escenario negativo, marcado por ingresos o BPA por debajo de las expectativas, un menor crecimiento en las ventas de HBM y presión sobre los márgenes, podría arrastrar al conjunto del sector y debilitar el entusiasmo por la memoria vinculada a la IA.

En definitiva, el reporte de hoy será una prueba clave para evaluar la sostenibilidad del boom de la inteligencia artificial y la fortaleza estructural de la demanda de memoria en centros de datos. Los resultados revelarán si el récord del segundo trimestre marca el inicio de una tendencia duradera, siendo clave la guía futura para evaluar el crecimiento de la compañía y el sentimiento del mercado de semiconductores.





Fuente: xStation