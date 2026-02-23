- El calendario económico de la semana está marcado por los últimos resultados de Nvidia.
- También conoceremos el dato de inflación del IPP de Estados Unidos.
El calendario macroeconómico de esta semana es muy interesante. Recibiremos varios informes clave, incluyendo la inflación del IPP de EE. UU. el viernes. Además, conoceremos el índice de confianza del consumidor del Conference Board y los pedidos de bienes duraderos del sector industrial. También escucharemos varios discursos de representantes de la Fed entre hoy y el miércoles.
Para los inversores del mercado de valores, el evento clave será la publicación del que probablemente sea el informe más importante de toda la temporada de resultados: Nvidia. La atención de los inversores también se centrará en las compañías de consumo, tecnología y seguros. Las siguientes empresas presentarán sus informes trimestrales:
Calendario económico de la semana
Lunes 23 de febrero
- 07:30 GMT - Inflación de precios al productor de Suiza
- 09:00 GMT - Datos IFO de Alemania
- 09:00 GMT - Datos de ventas minoristas de Polonia
- 15:00 GMT - Pedidos de bienes duraderos en EE. UU.
- 17:30 GMT - Discurso de Lagarde
Martes 24 de febrero
- 01:00 AM GMT - Decisión sobre los tipos de interés en China
- 09:00 AM GMT - Tasa de desempleo en Polonia
- 15:00 PM GMT - Índice de confianza del consumidor en EE. UU.
- 21:40 PM GMT - Cambios en los inventarios de petróleo en EE. UU. según el API
Miércoles 25 de febrero
- 00:30 GMT - Datos del IPC de Australia
- 07:00 GMT - Datos del PIB de Alemania
- 08:00 GMT - Datos del PIB de Suiza
- 10:00 GMT - Datos del IAPC de la eurozona
- 15:30 GMT - Inventarios de petróleo de EE. UU. según el Departamento de Energía
- Resultados de Nvidia al cierre bursátil de Wall Street
Jueves 26 de febrero
- 13:30 GMT - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo
- 15:30 GMT - Datos de inventario de gas natural de la EIA
- 23:30 GMT - Datos del IPC de Tokio de Japón
Viernes 27 de febrero
- 01:30 AM GMT - Índice PMI CFLP de China
- 07:45 AM GMT - Inflación del IPC de Francia
- 13:00 PM GMT - Inflación del IPC de Alemania
- 13:30 PM GMT - Datos del PIB de Canadá
- 13:30 PM GMT - Inflación del IPC de EE. UU.
La confianza del consumidor alemán empeora, el PIB está en línea con las expectativas.
IBM se desploma más de 13% tras irrupción de IA para COBOL de Anthropic
PayPal rebota hasta 9% tras rumores de adquisición
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (24.02.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.