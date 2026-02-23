Conclusiones clave El calendario económico de la semana está marcado por los últimos resultados de Nvidia.

También conoceremos el dato de inflación del IPP de Estados Unidos.

El calendario macroeconómico de esta semana es muy interesante. Recibiremos varios informes clave, incluyendo la inflación del IPP de EE. UU. el viernes. Además, conoceremos el índice de confianza del consumidor del Conference Board y los pedidos de bienes duraderos del sector industrial. También escucharemos varios discursos de representantes de la Fed entre hoy y el miércoles. Para los inversores del mercado de valores, el evento clave será la publicación del que probablemente sea el informe más importante de toda la temporada de resultados: Nvidia. La atención de los inversores también se centrará en las compañías de consumo, tecnología y seguros. Las siguientes empresas presentarán sus informes trimestrales: Calendario económico de la semana Lunes 23 de febrero 07:30 GMT - Inflación de precios al productor de Suiza

09:00 GMT - Datos IFO de Alemania

09:00 GMT - Datos de ventas minoristas de Polonia

15:00 GMT - Pedidos de bienes duraderos en EE. UU.

17:30 GMT - Discurso de Lagarde Martes 24 de febrero 01:00 AM GMT - Decisión sobre los tipos de interés en China

09:00 AM GMT - Tasa de desempleo en Polonia

15:00 PM GMT - Índice de confianza del consumidor en EE. UU.

21:40 PM GMT - Cambios en los inventarios de petróleo en EE. UU. según el API Miércoles 25 de febrero 00:30 GMT - Datos del IPC de Australia

07:00 GMT - Datos del PIB de Alemania

08:00 GMT - Datos del PIB de Suiza

10:00 GMT - Datos del IAPC de la eurozona

15:30 GMT - Inventarios de petróleo de EE. UU. según el Departamento de Energía

Resultados de Nvidia al cierre bursátil de Wall Street Jueves 26 de febrero 13:30 GMT - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo

15:30 GMT - Datos de inventario de gas natural de la EIA

23:30 GMT - Datos del IPC de Tokio de Japón Viernes 27 de febrero 01:30 AM GMT - Índice PMI CFLP de China

07:45 AM GMT - Inflación del IPC de Francia

13:00 PM GMT - Inflación del IPC de Alemania

13:30 PM GMT - Datos del PIB de Canadá

13:30 PM GMT - Inflación del IPC de EE. UU.

