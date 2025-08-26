Macros más fuertes de EE.UU. no impulsan al dólar; oro y EURUSD suben

Europa: ventas por crisis política en Francia

Los índices europeos cayeron hoy, afectados en parte por la crisis política en Francia. Las preocupaciones sobre la formación de un nuevo gobierno y las negociaciones presupuestarias en curso generaron nerviosismo en la región. El CAC40 francés retrocedió un 1,7%, el DAX alemán perdió un 0,5%, y el FTSE 100 británico cedió un 0,6%.

Wall Street: volatilidad contenida con Nvidia en la mira

Los índices estadounidenses operaron con volatilidad limitada mientras los inversores esperaban el informe de resultados de Nvidia, previsto tras el cierre. Las acciones de Nvidia subieron más de 0,7% antes de la publicación. Palantir avanzó cerca de 2%, intentando recuperarse de la presión vendedora reciente.

Entre los índices de referencia de EE.UU., el Russell 2000 (US2000) se destacó con ganancias entre las acciones de pequeña capitalización. En contraste, los futuros sobre el Nasdaq (US100) y el S&P 500 (US500) retrocedieron ligeramente entre –0,01% y –0,05%.

Dólar, bonos y cruces FX

Los datos económicos de EE.UU. fueron mejores de lo esperado, pero no lograron impulsar al dólar. El índice del USD cayó un 0,15%, mientras que el EUR/USD subió hasta 1,1636. Los rendimientos de los Treasuries a 10 años retrocedieron casi 2 pb, situándose por debajo del 4,26%.

Datos clave publicados

Órdenes de bienes duraderos: –2,8% m/m (pronóstico –3,8%, previo –9,4%).

Bienes duraderos básicos: +1,1% m/m (pronóstico +0,2%, previo +0,3%).

Órdenes de bienes de capital ex-defensa: +1,1% m/m (pronóstico +0,3%, previo –0,6%).

Índice de Confianza del Consumidor (Conference Board): 97,4 (previo 97,2, revisado 98,7, pronóstico 96,4).

Índice de precios de la vivienda m/m: –0,2% (pronóstico –0,1%, previo –0,2%).

Índice de precios de la vivienda FHFA 20 ciudades a/a: 2,14% (pronóstico 2,09%, previo 2,8%).

Índice manufacturero de la Fed de Richmond: –7 (pronóstico –11, previo –20).

Ventas minoristas Redbook (julio): +6,5% a/a (vs. +5,9% en junio).

Defensa, resultados y corporativos

El Secretario del Tesoro de EE.UU., Howard Lutnick, señaló que el gobierno podría considerar tomar participaciones en varias empresas de defensa, incluyendo Lockheed Martin, cuyas acciones subieron casi un 2%. En general, el sector de defensa operó al alza hoy.

Heico se disparó más de 8% tras publicar resultados del Q3 muy por encima de las expectativas. El EPS aumentó un 30% interanual, y todos los segmentos clave de la compañía aeroespacial y de defensa mostraron un crecimiento sólido.

Materias primas: gas, petróleo, metales y agrícolas

Los futuros del café retrocedieron después de que StoneX actualizara su perspectiva de oferta, proyectando cosechas más fuertes en la próxima temporada y una producción robusta de Robusta .

retrocedieron después de que actualizara su perspectiva de oferta, en la próxima temporada y una . El petróleo cayó más de 2% tras los comentarios del presidente Trump , quien amenazó con imponer sanciones a Rusia si no se alcanza un acuerdo en Ucrania. Trump también afirmó que los precios del crudo caerían por debajo de los 60 dólares . La Casa Blanca también está presionando a India en el asunto.

cayó tras los comentarios del presidente , quien amenazó con si no se alcanza un acuerdo en Ucrania. Trump también afirmó que los caerían por . La también está en el asunto. El cacao se desplomó más de 4% gracias a las mejores previsiones meteorológicas en África Oriental , lo que alivió las preocupaciones de oferta. Las débiles perspectivas de demanda y el impacto de nuevos aranceles estadounidenses añadieron más presión.

se gracias a las , lo que alivió las preocupaciones de oferta. Las y el impacto de añadieron más presión. El oro avanzó casi 0,45% hasta 3.380 USD/onza, respaldado por la debilidad del dólar.

Criptoactivos

En criptomonedas, Bitcoin se mantuvo cerca de los 110.000 dólares, mientras que la atención del mercado se desplazó hacia Ethereum, que subió más de 4% hasta 4.530 dólares.

_____

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: