Mar Rojo, pero no los índices: los efectos del bloqueo del estrecho de Bab el-Mandeb

Una de las principales organizaciones que forman parte del denominado "eje de resistencia" de Irán frente a Estados Unidos e Israel en Oriente Medio anunció a comienzos de esta semana que reanudará el bloqueo contra Arabia Saudita, supuestamente en respuesta al incremento de la actividad militar estadounidense en la región tras el colapso del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

Sin embargo, ni los índices bursátiles ni los precios de las materias primas energéticas parecen prestar demasiada atención a este acontecimiento. ¿Por qué?

Es necesario plantearse dos preguntas:

¿Qué tan importante era realmente el tránsito marítimo por el Mar Rojo , especialmente para el mercado del petróleo , en el contexto del conflicto con Irán ?

, especialmente para el mercado del , en el contexto del conflicto con ? Solo después de responder esa pregunta podremos comprender la dinámica actual de los precios, principalmente del petróleo.

Para ello es necesario remontarse a 2023, cuando los hutíes lograron por primera vez interrumpir de forma significativa el transporte marítimo en el Mar Rojo. Las acciones de los países del Golfo y de la coalición liderada por Estados Unidos redujeron considerablemente la capacidad de los hutíes para atacar infraestructuras y embarcaciones en la zona. Además, la complicada situación de Irán, junto con el bloqueo y embargo que afectan a ambos países, limita su capacidad para reponer sus arsenales.

No obstante, la pérdida de protagonismo de los hutíes es solo una parte de la historia. A pesar de la reducción del riesgo, muchos armadores continúan evitando esta ruta.

Tránsito diario de embarcaciones: Canal de Suez y Bab el-Mandeb

El mayor volumen de tráfico marítimo por el estrecho se registró en 2023. Desde entonces, el número de embarcaciones ha disminuido de forma gradual pero constante. Actualmente, la cantidad de barcos que atraviesan diariamente ambos puntos estratégicos es apenas superior a la mitad del máximo alcanzado a finales de 2023. Esto significa que el riesgo asociado a los hutíes ya fue incorporado por el mercado hace mucho tiempo. No se trata de un factor nuevo ni surgido este año, sino de una realidad que lleva más de dos años reflejándose en las rutas marítimas.

No todos los barcos son iguales

No todos los buques de carga transportan el mismo tipo de mercancía. En estos momentos, el mercado sigue con especial atención la evolución del petróleo, por lo que el foco debe situarse en los supertanqueros. En este segmento, la situación es más compleja.

Según datos de SCNT, Reuters y la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), aunque el número de embarcaciones ha disminuido en ambos accesos al Mar Rojo, el volumen de petróleo transportado por la región ha aumentado de forma considerable, especialmente a través del estrecho de Bab el-Mandeb, donde el incremento alcanza aproximadamente el 40%.

A primera vista, esto podría sugerir que un bloqueo del estrecho debería impulsar claramente los precios del petróleo.

Volumen de tránsito de petróleo: Bab el-Mandeb

Sin embargo, el elemento que falta en la ecuación es la escala del fenómeno. Ese aumento del 40% representa actualmente un flujo cercano a 7,5 millones de barriles diarios, equivalente a poco menos del 7% de la demanda mundial de petróleo. Si mañana el estrecho de Bab el-Mandeb quedara completamente bloqueado, no significaría la interrupción del 25%, 15% o incluso 10% del transporte mundial de petróleo, sino únicamente alrededor del 7%. Además, un cierre total parece poco probable debido a la creciente pérdida de capacidad de los hutíes para llevar a cabo ataques en la región.

A esto se suma otro factor importante: a diferencia del Golfo Pérsico, el Mar Rojo cuenta con dos salidas, lo que reduce el riesgo de una interrupción total del tráfico marítimo.

La situación podría empeorar antes de mejorar

¿Podemos concluir entonces que todo estará bajo control? Lamentablemente, no. En cierto modo, el estrecho de Bab el-Mandeb puede considerarse un prototipo de la estrategia que Estados Unidos parece perseguir en el Golfo Pérsico: utilizar sanciones y ataques aéreos para reducir la capacidad ofensiva de Irán hasta un nivel que permita que el tránsito por el estrecho de Ormuz represente un riesgo aceptable para las navieras. ¿Puede funcionar esta estrategia?

Analizando la situación actual del estrecho pueden extraerse varias conclusiones:

Estados Unidos ha ampliado claramente la magnitud y naturaleza de sus ataques contra Irán . Ya no se emplean únicamente la aviación y las fuerzas navales, sino también lanzadores terrestres.

ha ampliado claramente la magnitud y naturaleza de sus ataques contra . Ya no se emplean únicamente la aviación y las fuerzas navales, sino también lanzadores terrestres. Los objetivos ya no se limitan a instalaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) , sino que también incluyen infraestructuras del ejército regular iraní.

, sino que también incluyen infraestructuras del ejército regular iraní. Debe prestarse especial atención a los ataques contra puentes, carreteras y túneles en el sur de Irán . Aislar el puerto de Bandar Abbas del resto del país resulta relativamente sencillo para Estados Unidos, lo que sugiere una disposición a incrementar gradualmente la presión militar. Incluso podría interpretarse como una preparación para tomar el control de algunas islas del Golfo Pérsico .

. Aislar el puerto de del resto del país resulta relativamente sencillo para Estados Unidos, lo que sugiere una disposición a incrementar gradualmente la presión militar. Incluso podría interpretarse como una preparación para tomar el control de algunas islas del . Uno de los acontecimientos más preocupantes es la información que apunta a que Irán habría atacado instalaciones de desalinización de agua en Kuwait. De confirmarse, indicaría que Teherán percibe una amenaza existencial y podría optar por medidas mucho más radicales, como atacar infraestructuras hídricas de otros países del Golfo.

Incluso con esta información todavía parcial, es posible inferir que Estados Unidos estaría preparando una escalada significativa del conflicto, con implicancias tanto de corto como de mediano plazo para las valoraciones del mercado, no solo en el petróleo, sino también, aunque en menor medida, en los índices bursátiles.

Petróleo (D1)

Fuente: xStation5

A largo plazo, sin embargo, Irán parece tener muy pocas posibilidades de alcanzar sus objetivos más ambiciosos. La situación económica del país lleva meses deteriorándose, pasando de ser muy complicada a convertirse en crítica. El mercado es consciente de ello y, considerando todas las medidas de mitigación implementadas por los distintos participantes, no debería esperarse una ruptura por encima de los máximos anteriores ni un aumento significativo de las expectativas para los precios de los hidrocarburos en el largo plazo.