Marvell se dispara después de que Nvidia la apuntara como próxima gigante de IA

Marvell Technology (MRVL.US) protagonizó la mayor subida de una sesión del sector semiconductor en lo que va del año al dispararse 29% en la bolsa de Nueva York, acumulando así un avance de 226.51% en 2026. El detonante fue una declaración de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, en el Computex de Taipei, donde apareció junto al CEO de Marvell, Matt Murphy, y señaló a la compañía como la próxima en alcanzar una capitalización de mercado de un billón de dólares.

Hace tres meses Nvidia tomó una participación de US$2.000 millones en Marvell, lo que convierte el endoso de Huang en un mensaje que mezcla convicción tecnológica con interés financiero directo.

El endoso y lo que el vínculo con Nvidia significa

Fuente: Koyfin.

Las palabras de Huang fueron pronunciadas desde el escenario de Computex, el evento tecnológico más relevante del año para la industria de inteligencia artificial y semiconductores. El ejecutivo sostuvo que la era de la IA útil había llegado y que la valuación de Marvell se multiplicaría en consecuencia. Las acciones ya avanzaban más de 22% en el premercado antes de la apertura de Wall Street, ampliando la subida a lo largo de la sesión hasta el cierre del día cerca de US$278.

Nvidia adquirió su participación de US$2.000 millones en Marvell como parte de una alianza estratégica en el terreno de la infraestructura de datos, lo que significa que un alza en el valor de Marvell es también un beneficio directo para el balance de Nvidia. Eso no invalida el análisis técnico de Huang, uno de los mejores lectores del ciclo de la inteligencia artificial, pero añade un grado de cautela a la hora de interpretar la magnitud de la proyección. Nvidia cotiza actualmente en US$5.5 billones después de acumular más de 1.400% de apreciación desde 2023, si algo demuestra ese trayecto, es que en este ciclo los objetivos que antes parecían imposibles se vuelven puntos de partida.

El modelo de negocio detrás de la proyección

El argumento de que Huang descansa en el modelo de negocios que Marvell ha construido alrededor de los chips personalizados para infraestructura de IA. La compañía proyecta que ese segmento, que diseña procesadores a medida para cargas de trabajo específicas de inteligencia artificial, superará los US$10.000 millones de ingresos anuales hacia el año fiscal 2029. Los clientes objetivo son los grandes hyperscaler, las plataformas de computación en la nube como Amazon, Alphabet y Microsoft, que destinan cientos de miles de millones de dólares en 2026 a la expansión de sus centros de datos y que buscan alternativas a los procesadores estándar para reducir dependencia y optimizar eficiencia.

Esa apuesta explica también la revisión al alza de las proyecciones de largo plazo, Marvell elevó su objetivo de ingresos para el año fiscal 2028 a US$16.500 millones, desde los US$15.000 millones que había comunicado anteriormente. Además de los chips personalizados, la empresa es proveedor crítico de tecnologías de interconexión avanzada, los componentes de red que permiten la comunicación entre los miles de procesadores que operan simultáneamente dentro de los centros de datos modernos. A medida que los modelos de IA crecen en complejidad, esa infraestructura de red se vuelve tan estratégica como los procesadores mismos.

El sector en ebullición y la brecha hasta el billón

Marvell (MRVL.US) no fue la única beneficiaria de la euforia de Computex, SK Hynix anunció que planea duplicar su capacidad de producción de chips de memoria para aliviar la presión de oferta. STMicroelectronics casi duplicó su pronóstico de ingresos provenientes de centros de datos para 2026 y proyectó que esa cifra podría duplicarse nuevamente en 2027. Arm Holdings anticipó que alcanzará antes de lo previsto su objetivo de US$15.000 millones en ingresos de chips para IA, según declaraciones de su CEO Rene Haas recogidas por Bloomberg. El sector opera en un ciclo de demanda sostenida que convierte los Computex en catalizadores de mercado, no solo en ferias de producto.

Con una capitalización de alrededor de US$240.000 millones, el objetivo de US$1 billón proyectado por Huang implicaría multiplicar más de cinco veces el valor de mercado previo a esta sesión. Aproximadamente 15 empresas en el mundo superan actualmente esa marca, casi todas tecnológicas, lo que refleja cuán exigente es el umbral al que Huang apunta. Con +226% en el año y la mayor subida diaria desde mayo de 2023 ya registrada, gran parte del escenario optimista está descontado en el precio. La variable que definirá si la proyección se concreta es la ejecución operativa, alcanzar la tasa de ingresos de US$10.000 millones en chips personalizados, ganar nuevos contratos con hyperscalers y demostrar que su tecnología de interconexión es indispensable a medida que la infraestructura de IA escala hacia nuevas dimensiones.

Fuente: xStation5.