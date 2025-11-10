Más de 40 millones de estadounidenses sufren inseguridad alimentaria. ¿Qué significa esto para el mercado?

El cierre del gobierno estadounidense, que se está produciendo actualmente debido a una disputa sobre el presupuesto, se ha extendido y se ha convertido oficialmente en el más largo de la historia del país. Ha superado el cierre anterior de 35 días, que también tuvo lugar durante la administración de Donald Trump. Los impactos económicos, financieros y sociales son cada vez más generalizados.

¿Qué consecuencias está teniendo el cierre del gobierno americano?

La última crisis derivada del cierre del gobierno es la falta de financiación del programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria). Este programa funciona como un subsidio para la compra de alimentos para los estadounidenses que no pueden alimentarse por sí mismos. Actualmente, el programa cubre a 42 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 12% de la población estadounidense.

El programa pudo funcionar durante un tiempo gracias a las reservas, pero estas se han agotado. Las consecuencias de la interrupción de la financiación son mucho más graves que simplemente empujar a una gran parte de la población por debajo del umbral de subsistencia. El programa SNAP es una parte fundamental de la economía y la sociedad estadounidenses. Sorprendentemente, el programa SNAP es uno de los programas más eficientes de su tipo en los EE. UU. y en todo el mundo.

Cuesta alrededor de 100.000 millones de dólares anuales, pero cada dólar de este programa genera entre 1,5 y 1,8 millones de dólares en actividad económica.

Además, cada mil millones de dólares puede sostener aproximadamente 13.500 empleos.

Los efectos de la suspensión del programa se extenderán por toda la economía. Las primeras víctimas serán, por supuesto, las personas beneficiarias. En segundo lugar, las empresas y los comercios que realizaban compras a través del SNAP sentirán el impacto. Esto incluye principalmente a Walmart y Kroger. Los pagos del SNAP representan un porcentaje significativo del gasto total en alimentos en Estados Unidos. Tan solo para Walmart, esto significa una caída de ingresos de más de 1.500 millones de dólares mensuales.

La considerable reducción de las ventas en los comercios provocará recortes de empleo y una espiral de recesión económica en muchas comunidades. Este mismo fenómeno también ejercerá presión sobre los presupuestos estatales. Los estados más pobres, donde la situación económica ya es precaria, sufrirán las consecuencias de estos acontecimientos con mucha mayor intensidad.

Desde que el mercado comenzó a descontar la suspensión de los pagos del SNAP, Walmart ha perdido más del 7% de su valor (más de 57.000 millones de dólares de capitalización), y Kroger ha perdido una cantidad similar.

Fuente: xStation5

Un análisis más detallado de las estadísticas y las posturas políticas de estados y partidos específicos en EE. UU. revela una disfunción fundamental en el sistema estadounidense y ayuda a comprender por qué el cierre del gobierno continúa a pesar de las consecuencias económicas evidentes y cada vez más graves. Principalmente, el Partido Republicano, que actualmente controla la mayoría de los cargos importantes en EE. UU., aboga por oponerse a la mayoría de las formas de seguridad social. Para el Partido Republicano, cada día que no se pagan beneficios ni subsidios es un éxito en sí mismo.

Lo que muchos analistas, especialmente fuera de EE. UU., pasan por alto es que el apoyo social mencionado depende principalmente de los estados pobres, que son predominantemente republicanos. Los estados que votan por los demócratas son, en promedio, mucho más ricos y menos dependientes de las ayudas sociales, y los gobiernos estatales cuentan con diversas reservas e iniciativas en lugar de los pagos del SNAP.