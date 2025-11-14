Mercado de valores : El Nikkei 225 corrige un 2%

La actividad del mercado de valores en la región Asia-Pacífico se desarrolla en un contexto de pesimismo, tras la caída de ayer en Wall Street. Los índices chinos registran descensos de entre el 1,50% y el 1,80%, el KOSPI surcoreano se desploma un 3,8% y el Nikkei 225 cae un 1,75%.

El primer ministro Keir Starmer y la ministra de Finanzas Rachel Reeves descartaron la subida del impuesto sobre la renta antes de la presentación del presupuesto prevista para el 26 de noviembre, lo que genera un déficit fiscal de aproximadamente 30.000 millones de libras.

Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron un 0,45% intermensual, y los de las viviendas usadas, un 0,66% intermensual. El descenso acumulado durante varios años está afectando al consumo. La producción industrial en octubre aumentó un 4,9% interanual (por debajo de las previsiones), las ventas minoristas crecieron un 2,9%, la inversión en activos fijos cayó un 1,7% en lo que va del año y el desempleo se mantuvo en el 5,1%. El Banco Popular de China fijó el tipo de cambio USD/CNY en su nivel más alto desde octubre de 2024.

Informes económicos

Un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Sur incluye importantes reducciones arancelarias y grandes inversiones coreanas. Seúl anunció medidas para estabilizar el won tras su caída a su nivel más bajo en siete meses.También hay avances en la reducción de aranceles a las importaciones procedentes de Suiza, a la espera de la aprobación del presidente Trump. El New York Times informa que el gobierno americano está preparando exenciones arancelarias selectivas para mitigar la inflación alimentaria como parte del plan de la administración para reducir el coste de vida.

Amazon y Microsoft han respaldado la Ley Gain AI, que limita la exportación de chips avanzados de Nvidia a China.

El PMI de octubre subió a 51,4 (desde 50,1) y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) confirmó la flexibilización de las restricciones del ratio préstamo-valor (LTV) para las hipotecas a partir del 1 de diciembre. El barril de petróleo WTI sube un 1,40% tras un ataque ucraniano contra una terminal rusa. Un ataque con drones dañó la terminal petrolera del puerto de Novorossiysk, que procesa alrededor de 2,2 millones de barriles diarios.

Otros mercados

La libra esterlina es la divisa más débil en lo que llevamos de sesión tras la suspensión de la subida del impuesto sobre la renta. El dólar neozelandés se encuentra entre las divisas más fuertes mientras que el mercado de criptomonedas continúa su descenso, impulsado por la aversión al riesgo generalizada y las noticias políticas negativas. El Bitcoin se hunde hasta sus niveles más bajos de los últimos 6 meses, en el soporte de 97.000 dólares.