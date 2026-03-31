Mercado laboral se enfría mientras la confianza del consumidor sorprende al alza en EE. UU.

Las ofertas de empleo JOLTS correspondientes a febrero se ubicaron en 6.882 millones, ligeramente por debajo de las expectativas de 6.890 millones y también por debajo del dato previo de 6.946 millones. La tasa de vacantes se mantuvo en 4,2%, sin cambios respecto al dato anterior, aunque revisiones previas la situaban en 4,4%. En cuanto a la rotación laboral, el nivel de renuncias cayó a 2.974 millones desde 3.137 millones, mientras que la tasa de renuncias descendió a 1,9% desde 2,0%, lo que sugiere una menor disposición de los trabajadores a cambiar de empleo. Por otro lado, los despidos aumentaron hasta 1.721 millones desde 1.631 millones (revisado a 1.660 millones), con una tasa de despidos que subió a 1,1% desde 1,0%.

En conjunto, estos datos apuntan a una moderación gradual de la demanda laboral, confirmando el proceso de normalización tras el sobrecalentamiento observado en el periodo post-pandemia, aunque los niveles siguen siendo históricamente elevados.

Confianza del consumidor

En contraste, el índice de confianza del consumidor del Conference Board correspondiente a marzo sorprendió positivamente al ubicarse en 91,8, superando con holgura las expectativas de 87,9 y el dato previo de 91,2. Este repunte sugiere que, a pesar de las señales de enfriamiento en el mercado laboral, los hogares estadounidenses mantienen una percepción relativamente sólida sobre la economía.

Los mercados siguen de cerca estos indicadores en un entorno marcado por la proximidad de la próxima reunión de la Reserva Federal y el aumento de las tensiones geopolíticas en torno al Estrecho de Ormuz. Este contexto es especialmente relevante, ya que cualquier impacto sobre los precios de la energía podría alterar tanto las expectativas de inflación como el sentimiento de riesgo global, condicionando la trayectoria de la política monetaria en los próximos meses.