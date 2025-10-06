MercadoLibre cae ante medidas agresivas de Amazon para crecer en Brasil

Durante las jornadas del martes y miércoles, el papel de MercadoLibre cayó un 6,6% y llegó a retroceder hasta 5,8% intradía , tocando un mínimo de US$2.222,52 , su nivel más bajo desde el 7 de mayo de 2025, según datos de Bloomberg.

Las acciones de MercadoLibre Inc. registran su mayor baja de dos días desde noviembre, arrastradas por la preocupación de que Amazon.com Inc. intensifica la competencia en el mercado de comercio electrónico brasileño, el más grande y rentable para la firma latinoamericana.

Durante las jornadas del martes y miércoles, el papel de MercadoLibre cayó un 6,6% y llegó a retroceder hasta 5,8% intradía, tocando un mínimo de US$2.222,52, su nivel más bajo desde el 7 de mayo de 2025, según datos de Bloomberg.

Amazon elimina tarifas FBA y presiona el liderazgo de MercadoLibre

El desplome se produce luego de que Amazon Brasil anunciara una medida inédita: renunciar a todas las tarifas logísticas de Fulfillment by Amazon (FBA), incluidas las de recepción, almacenamiento y última milla, además de las comisiones sobre pedidos FBA de nuevos vendedores.

En la práctica, la decisión convierte su marketplace en gratuito durante la temporada alta de fin de año, lo que representa un fuerte incentivo para los minoristas locales y un golpe directo al modelo de negocio de MercadoLibre.

“Este es uno de los movimientos más agresivos de Amazon hasta la fecha, y subraya su determinación de escalar de forma significativa en Brasil y competir de frente tanto con MELI como con Shopee”, señaló Rodrigo Gastim, analista de Itaú BBA.

Tanto MercadoLibre como Amazon declinaron hacer comentarios sobre el tema.

Competencia en aumento: Temu y Shein también entran en escena

El anuncio de Amazon llega en un contexto donde el ecosistema digital brasileño se encuentra cada vez más saturado.

Plataformas chinas como Temu y Shein han inundado el mercado con productos ultrabaratos, modificando las expectativas de precios y márgenes de ganancia en toda la región.

La presión competitiva podría alterar el liderazgo de MercadoLibre, que hoy domina el mercado latinoamericano de comercio electrónico y pagos digitales. Según los datos más recientes, la empresa procesó cerca de US$200.000 millones en pagos durante 2024 y despachó 1.800 millones de artículos en 18 países.

Brasil: la joya de la corona de MercadoLibre

Brasil representa el corazón del negocio de MercadoLibre. En 2024, la compañía alcanzó más de 100 millones de compradores únicos en el país, con un crecimiento del 69% en el volumen bruto de mercancías (GMV) medido en moneda local.

El país se ha convertido en su campo de batalla principal, y la respuesta de la empresa ha sido reforzar su logística. Su división Mercado Envíos logró entregar 56% de los pedidos el mismo día o al siguiente, respaldada por 19 centros de distribución, un hub aéreo con nueve aviones y una flota de más de 2.000 vehículos eléctricos.

¿Podrá Amazon cerrar la brecha?

Aunque MercadoLibre mantiene una ventaja estructural en infraestructura y alcance logístico, los analistas advierten que Amazon podría acortar distancias rápidamente.

“La velocidad se traduce directamente en conveniencia y conversión. Aunque MELI conserva una ventaja formidable en infraestructura, Amazon sigue invirtiendo agresivamente para mejorar la experiencia del cliente y acortar los tiempos de entrega”, explicó Gastim.

Conclusión: una nueva batalla por el liderazgo digital en Latinoamérica

La fuerte caída de MercadoLibre refleja el nerviosismo de los inversionistas ante una guerra de precios y logística en Brasil, donde Amazon busca posicionarse como un competidor serio.

La próxima temporada alta será clave para medir la respuesta de MercadoLibre y el impacto real de las medidas de Amazon en el ecosistema de e-commerce regional.