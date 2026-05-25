Resumen Diario: El optimismo por la paz impulsa un fuerte rally en los mercados globales

Conclusiones clave Los mercados globales registraron fuertes ganancias ante crecientes expectativas de un acuerdo entre EE.UU. e Irán .

. La caída del petróleo Brent refleja una menor percepción de riesgo sobre el suministro energético desde Medio Oriente.

refleja una menor percepción de riesgo sobre el suministro energético desde Medio Oriente. Los inversores aumentaron exposición a activos de riesgo, impulsando acciones, criptomonedas y metales preciosos.

Mercados bursátiles La sesión de hoy estuvo marcada por una clara mejora en el sentimiento global de los inversores, impulsada por el descuento de un escenario de desescalada del conflicto en Medio Oriente y un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán .

Debido a un feriado en Estados Unidos, el mercado cash de Wall Street permaneció cerrado. Sin embargo, los contratos de futuros continuaron operando activamente y señalaron con claridad la dirección del sentimiento del mercado.

Los futuros del S&P 500 subieron alrededor de un 1%, mientras que el Nasdaq 100 avanzó más de un 1,3%, reflejando un regreso del apetito por riesgo y un claro alejamiento del posicionamiento defensivo observado apenas unos días atrás.

También se registraron importantes ganancias en las bolsas europeas, donde los mercados del Viejo Continente reaccionaron con fuerza a la mejora en el sentimiento geopolítico: El CAC 40 ganó más de un 1,7%. El DAX avanzó más de un 2%. El IBEX 35 subió más de un 2,2%. El Euro Stoxx 50 cerró la jornada con un alza cercana al 1,9%.

La sesión de hoy dejó una conclusión principal: los mercados financieros creen firmemente en la posibilidad de una reducción de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, aunque sigue abierta la pregunta sobre si los inversores no comenzaron a descontar demasiado rápido un éxito total de las negociaciones, las cuales continúan siendo extremadamente sensibles desde el punto de vista político. Geopolítica El principal catalizador de los movimientos de hoy fueron nuevas informaciones relacionadas con las negociaciones de paz, incluida una declaración del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio , quien afirmó que las conversaciones con Teherán están completadas entre un 90% y 95%, y que el marco de un posible acuerdo es cada vez más coherente.

Donald Trump también se mostró optimista, destacando que las conversaciones se están llevando a cabo en una “muy buena atmósfera”.

Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, las partes estarían relativamente cerca de firmar un memorándum integral sobre futura cooperación y estabilización de la región, mientras que algunos de los temas más problemáticos serían pospuestos para etapas posteriores de negociación.

También aparecen cada vez más informaciones sobre una posible participación de China como garante del futuro acuerdo, donde Beijing actuaría como estabilizador y como parte encargada de supervisar el cumplimiento de los términos acordados.

Los inversores comienzan a descontar con mayor convicción un escenario de normalización gradual de la situación geopolítica y una restauración parcial de la liquidez comercial a través del Estrecho de Ormuz, que sigue siendo uno de los puntos clave del transporte global de petróleo. Materias primas y metales preciosos El mercado de materias primas reaccionó con fuerza a las informaciones entrantes. El petróleo Brent enfrentó una fuerte presión bajista y llegó a caer incluso cerca de un 7%, descendiendo hacia la zona de USD 93–94 por barril , debido al descuento de un escenario de normalización parcial de la situación alrededor del Estrecho de Ormuz y la potencial restauración de la estabilidad en el suministro energético.

El sentimiento positivo también fue visible en el mercado de metales preciosos, donde el oro avanzó más de un 1%, mientras que la plata subió cerca de un 3%, reflejando que los inversores están aumentando claramente su exposición a activos alternativos en medio de un debilitamiento del dólar y una mejora en el sentimiento risk-on. Criptomonedas El buen sentimiento también se mantuvo en el mercado de criptomonedas, donde Bitcoin avanzó más de un 1,3% y se acercó al nivel de USD 78.000, mientras que Ethereum ganó alrededor de un 1,5%, cotizando en la zona de USD 2.140.

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