Mercados a Observar Hoy: Bitcoin, Copper y AUDJPY (21.07.2026)

Las acciones cotizan al alza, impulsadas nuevamente por el sector de chips y con el Nasdaq 100 liderando las ganancias. El optimismo se vio reforzado por los datos de exportaciones de Corea del Sur, que se ubicaron por sobre lo esperado y mejoraron la lectura sobre la demanda tecnológica global, favoreciendo avances en acciones como Samsung y TSMC. En materias primas, el Brent se mantiene por sobre los 90, en un contexto donde el conflicto en Oriente Medio sigue activo tras diez días consecutivos de ataques, manteniendo elevada la prima de riesgo energético. En Europa, la atención se ha concentrado en Reino Unido, donde los rendimientos de los bonos retrocedieron levemente tras datos económicos más débiles, reduciendo las expectativas de nuevas alzas de tasas, mientras los inversores esperan nuevas señales de política económica del primer ministro Andy Burnham.

BITCOIN

Bitcoin alcanza su nivel más alto en más de un mes, apoyado por la recuperación del sector tecnológico y el mejor tono de los activos de mayor beta. A esto se suma que los ETF de Bitcoin en Estados Unidos registraron una segunda semana consecutiva de entradas netas, después de casi dos meses de salidas, lo que entrega una señal de estabilización en los flujos de corto plazo. A nivel técnico, el precio logró superar la resistencia en torno a los 64.456, validando una estructura de recuperación desde la zona de soporte de 60.009. Si logra consolidar sobre este nivel, el siguiente punto relevante se ubica cerca de 67.237, mientras que una pérdida de los 64.456 podría devolver presión hacia el rango anterior.



Fuente: xStation5

COPPER

El cobre alcanza su nivel más alto en cinco semanas, impulsado por condiciones físicas más ajustadas en China y nuevas interrupciones de suministro en regiones productoras clave. La prima de China por cobre importado subió hasta los 100 dólares por tonelada, su nivel más alto desde mayo del año pasado, debido a que la represión de Pekín contra el fraude por IVA redujo la disponibilidad de chatarra y aumentó la demanda de cobre refinado importado. Técnicamente, el precio rompe la directriz bajista de corto plazo y vuelve a ubicarse sobre la zona de 13.480, que ahora actúa como soporte. Si el impulso se mantiene, el siguiente nivel técnico se encuentra en torno a 14.527, mientras que una pérdida de 13.480 debilitaría la estructura reciente y podría llevarlo al soporte de los 13.122.



Fuente: xStation5

AUDJPY

El AUDJPY se acerca nuevamente a máximos, en un contexto donde la debilidad del yen continúa extendiéndose y el apetito por riesgo mejora junto con el repunte de las bolsas. Este par suele utilizarse como referencia del sentimiento de mercado en divisas, por lo que su recuperación se alinea con una mayor disposición de los inversores a tomar exposición en activos de riesgo. A nivel técnico, el precio se aproxima a la resistencia de 114,718, zona que ha limitado avances previos. Una ruptura de ese nivel podría abrir espacio a una extensión alcista, mientras que el primer soporte relevante se mantiene en torno a 111,271, nivel desde donde el precio inició su último movimiento de recuperación.



Fuente: xStation5