Mercados a Observar Hoy: Bitcoin, Copper y AUDJPY (21.07.2026)

- Bitcoin extiende su recuperación apoyado por el buen desempeño del sector tecnológico y el retorno de flujos positivos hacia los ETF al contado en Estados Unidos.
- El cobre alcanza máximos de cinco semanas impulsado por una oferta más ajustada en China y nuevas interrupciones del suministro, reforzando su estructura técnica alcista.
- El AUDJPY se aproxima a una resistencia clave en un entorno de mayor apetito por riesgo y debilidad del yen, reflejando un sentimiento más favorable en los mercados.
- Bitcoin extiende su recuperación apoyado por el buen desempeño del sector tecnológico y el retorno de flujos positivos hacia los ETF al contado en Estados Unidos.
- El cobre alcanza máximos de cinco semanas impulsado por una oferta más ajustada en China y nuevas interrupciones del suministro, reforzando su estructura técnica alcista.
- El AUDJPY se aproxima a una resistencia clave en un entorno de mayor apetito por riesgo y debilidad del yen, reflejando un sentimiento más favorable en los mercados.
Las acciones cotizan al alza, impulsadas nuevamente por el sector de chips y con el Nasdaq 100 liderando las ganancias. El optimismo se vio reforzado por los datos de exportaciones de Corea del Sur, que se ubicaron por sobre lo esperado y mejoraron la lectura sobre la demanda tecnológica global, favoreciendo avances en acciones como Samsung y TSMC. En materias primas, el Brent se mantiene por sobre los 90, en un contexto donde el conflicto en Oriente Medio sigue activo tras diez días consecutivos de ataques, manteniendo elevada la prima de riesgo energético. En Europa, la atención se ha concentrado en Reino Unido, donde los rendimientos de los bonos retrocedieron levemente tras datos económicos más débiles, reduciendo las expectativas de nuevas alzas de tasas, mientras los inversores esperan nuevas señales de política económica del primer ministro Andy Burnham.
BITCOIN
Bitcoin alcanza su nivel más alto en más de un mes, apoyado por la recuperación del sector tecnológico y el mejor tono de los activos de mayor beta. A esto se suma que los ETF de Bitcoin en Estados Unidos registraron una segunda semana consecutiva de entradas netas, después de casi dos meses de salidas, lo que entrega una señal de estabilización en los flujos de corto plazo. A nivel técnico, el precio logró superar la resistencia en torno a los 64.456, validando una estructura de recuperación desde la zona de soporte de 60.009. Si logra consolidar sobre este nivel, el siguiente punto relevante se ubica cerca de 67.237, mientras que una pérdida de los 64.456 podría devolver presión hacia el rango anterior.
Fuente: xStation5
COPPER
El cobre alcanza su nivel más alto en cinco semanas, impulsado por condiciones físicas más ajustadas en China y nuevas interrupciones de suministro en regiones productoras clave. La prima de China por cobre importado subió hasta los 100 dólares por tonelada, su nivel más alto desde mayo del año pasado, debido a que la represión de Pekín contra el fraude por IVA redujo la disponibilidad de chatarra y aumentó la demanda de cobre refinado importado. Técnicamente, el precio rompe la directriz bajista de corto plazo y vuelve a ubicarse sobre la zona de 13.480, que ahora actúa como soporte. Si el impulso se mantiene, el siguiente nivel técnico se encuentra en torno a 14.527, mientras que una pérdida de 13.480 debilitaría la estructura reciente y podría llevarlo al soporte de los 13.122.
Fuente: xStation5
AUDJPY
El AUDJPY se acerca nuevamente a máximos, en un contexto donde la debilidad del yen continúa extendiéndose y el apetito por riesgo mejora junto con el repunte de las bolsas. Este par suele utilizarse como referencia del sentimiento de mercado en divisas, por lo que su recuperación se alinea con una mayor disposición de los inversores a tomar exposición en activos de riesgo. A nivel técnico, el precio se aproxima a la resistencia de 114,718, zona que ha limitado avances previos. Una ruptura de ese nivel podría abrir espacio a una extensión alcista, mientras que el primer soporte relevante se mantiene en torno a 111,271, nivel desde donde el precio inició su último movimiento de recuperación.
Fuente: xStation5
Dólar Hoy en Chile: Dólar cotiza a $930 por cobre en máximos de cinco semanas
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