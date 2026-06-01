Mercados a Observar Hoy: COPPER, JP225 y AUDJPY (29.05.2026)

El impulso en las acciones continúa apoyado por el optimismo en torno a la inteligencia artificial, aunque el mercado mantiene atención sobre el repunte del petróleo y el aumento de los rendimientos de los bonos. Microsoft subió en la preapertura, favorecida por el avance de las acciones de software después de que Jensen Huang, de Nvidia, restara importancia a las preocupaciones sobre la disrupción causada por la IA. Nvidia también avanzó alrededor de 1,8% tras anunciar su entrada prevista al mercado de PC. En paralelo, el Brent subió cerca de 3%, hasta casi 94 dólares por barril, ante la incertidumbre sobre si Washington y Teherán avanzan hacia un alto el fuego duradero y la reapertura del estrecho de Ormuz. Los bonos se debilitaron, con el rendimiento del bono a 10 años subiendo tres puntos básicos hasta 4,47%, mientras los inversionistas esperan señales más claras de que las negociaciones siguen en curso.

COPPER

El cobre avanza antes de la fecha límite fijada por la administración Trump para tomar una nueva decisión sobre posibles aranceles a las importaciones estadounidenses de cobre refinado, ya que el secretario de Comercio tiene hasta el 30 de junio para presentar una recomendación actualizada al presidente. Este factor se suma a un contexto más favorable para los metales industriales, impulsado por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, la mejora del apetito por riesgo y el entusiasmo por activos ligados a inteligencia artificial, que también se extiende al cobre por su vínculo con la electrificación, los centros de datos y la infraestructura tecnológica.

A nivel técnico, el precio rompe al alza desde una estructura de consolidación y se acerca a la zona de resistencia entre 13.863 y 13.978, correspondiente al 61,8% y 76,4% de Fibonacci. La superación de esa franja abriría espacio hacia 14.158, mientras que los soportes inmediatos se ubican en 13.769, 13.676 y 13.561. El RSI se aproxima a zona elevada, alrededor de 74,5, por lo que el impulso sigue siendo positivo, aunque con riesgo de pausas técnicas de corto plazo.



Fuente: xStation5

JP225

El JP225 supera1 por primera vez la zona de 67.000 puntos, impulsado por la fortaleza del sector tecnológico japonés y el renovado apetito por compañías vinculadas a inteligencia artificial. El movimiento también se refleja en el liderazgo corporativo del mercado local, con SoftBank desplazando a Toyota como la mayor empresa japonesa por capitalización bursátil, señal de que el mercado está premiando más la exposición a tecnología y crecimiento estructural.

Técnicamente, el índice mantiene una tendencia alcista dentro de un canal ascendente y se aproxima a la resistencia de 67.488, correspondiente al 61,8% de Fibonacci. Si logra consolidar sobre esa zona, las siguientes referencias aparecen en 69.428 y posteriormente en 72.564. Por debajo, los soportes relevantes se ubican en 65.920, 64.352 y 63.873. El MACD mantiene una lectura positiva, aunque con un momentum algo más moderado.



Fuente: xStation5

AUDJPY

El AUDJPY vuelve a acercarse a la resistencia de 114,718, en un contexto donde el par sigue funcionando como un termómetro del apetito por riesgo en el mercado de divisas. El dólar australiano se beneficia cuando mejora la percepción sobre el crecimiento global y las materias primas, mientras que el yen suele debilitarse en escenarios de mayor búsqueda de rendimiento, especialmente si los diferenciales de tasas continúan favoreciendo a las monedas cíclicas.

A nivel técnico, el par mantiene una estructura alcista apoyada sobre una directriz ascendente de corto plazo y por encima de su SMA de 50 días, ubicada cerca de 113,36. La ruptura de 114,718 sería una señal de continuidad hacia nuevos máximos, mientras que los soportes relevantes se ubican en la zona de la media de 50 días y posteriormente en 111,30. El RSI se mantiene cerca de 58, sin entrar en sobrecompra, lo que deja margen para una extensión alcista si el apetito por riesgo continúa fortaleciéndose.



Fuente: xStation5