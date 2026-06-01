Dólar Hoy en Chile: Dólar abre a la baja pese a nueva contracción del Imacec

El dólar en Chile inicia la jornada con una apertura a la baja, en un contexto externo favorable para las monedas emergentes y con un dólar global estable tras un fin de semana sin nuevos focos de tensión geopolítica. El USDCLP retrocede pese a que el dato local de actividad volvió a mostrar debilidad, con una caída anual del Imacec de 1,2%.

Dólar estable y foco en empleo de EE.UU.

En el plano internacional, el mercado abrió con menor aversión al riesgo después de un fin de semana geopolíticamente tranquilo, sin eventos que alteraran de forma relevante los flujos globales. La estabilidad del dólar permitió una mejor apertura para monedas emergentes, mientras los inversionistas comienzan a posicionarse para una semana marcada por los datos de empleo en Estados Unidos.



La ausencia de noticias relevantes desde EE.UU. durante el fin de semana redujo la presión inmediata sobre el tipo de cambio. Sin embargo, la volatilidad podría aumentar si las cifras laborales modifican las expectativas sobre la Reserva Federal, especialmente en un escenario donde el mercado sigue sensible a cualquier señal de desaceleración o persistencia inflacionaria.

Imacec cae, pero la debilidad sigue concentrada en minería

En el ámbito local, el foco estuvo en el dato de actividad económica de Chile. El Imacec cayó 1,2% anual, afectado principalmente por el débil desempeño de la minería y, en particular, por una menor producción de cobre. La lectura confirma que el sector minero continúa siendo el principal lastre para la economía chilena.



Al excluir minería, el panorama fue más favorable: el Imacec no minero creció 0,4% anual, apoyado por mayor resiliencia en comercio y servicios. En conjunto, el dato deja una señal mixta para el peso chileno: la actividad total sigue débil, pero la economía no minera muestra cierta capacidad de recuperación.



Fuente: Banco Central de Chile

Análisis técnico

El USDCLP mantiene presión bajista de corto plazo mientras opere bajo la zona de $891–$895. Para la sesión, el rango clave se ubica entre $884 y $891; una pérdida de $884 abriría espacio a una extensión bajista, mientras una recuperación sobre $891 podría moderar la caída.



Fuente: xStation5