Mercados a Observar Hoy: GBPUSD, US100 y BITCOIN (30.07.2026)

Las acciones intentan recuperarse tras una sesión de alta volatilidad, después de que la Fed mantuviera las tasas sin cambios, pero su conferencia de prensa no entregara al mercado una señal suficientemente clara para sostener el apetito por riesgo. El rebote se apoya principalmente en los resultados de Microsoft, que ayudaron a moderar parte de las dudas sobre las grandes tecnológicas al mostrar que una de las principales compañías vinculadas al ciclo de IA puede seguir generando beneficios sin acelerar de forma agresiva su gasto de capital. Aun así, el contexto sigue siendo mixto: los rendimientos de largo plazo en Estados Unidos continúan elevados, el bono a 30 años se mantiene en niveles no vistos desde 2007 y los inversionistas siguen atentos a la persistencia inflacionaria, al conflicto entre Estados Unidos e Irán y a la evolución del petróleo, que se mantiene cerca de los 90 dólares.

En Reino Unido, el Banco de Inglaterra mantuvo la tasa en 3,75%, en una decisión que refleja el equilibrio complejo entre una inflación interna que comienza a moderarse y el riesgo externo asociado al repunte de las tensiones geopolíticas. La votación fue de seis contra tres, con Huw Pill, Megan Greene y Catherine Mann apoyando una subida de 25 puntos base, lo que muestra que todavía existe una división relevante dentro del comité.

GBPUSD

La libra se fortaleció frente al dólar después de la decisión del Banco de Inglaterra, apoyada por el tono dividido dentro del comité y por la caída del dólar, que extendió su retroceso por quinta sesión consecutiva. A nivel técnico, el GBPUSD logró romper la directriz bajista de corto plazo que venía guiando el movimiento desde la zona de 1,3558, lo que mejora la lectura de momentum en el corto plazo. El precio ahora se ubica sobre la zona de 1,3380, con el MACD acompañando el giro alcista. Si el par logra sostenerse sobre esta área, el siguiente nivel relevante se encuentra en torno a 1,3450; en cambio, una pérdida de fuerza podría devolver al precio hacia la zona de ruptura y posteriormente al soporte clave de 1,3272.



Fuente: xStation5

BITCOIN

Bitcoin se ha visto beneficiado por el rebote de los activos de mayor beta y por la debilidad del dólar, aunque su estructura técnica todavía muestra una recuperación limitada. El precio ha logrado defender la zona de soporte en torno a 63.604, nivel que ha funcionado como referencia de corto plazo tras los mínimos recientes. Sin embargo, mientras no supere con claridad la resistencia cercana a 67.237, el movimiento sigue siendo más bien de recuperación dentro de una fase lateral. El MACD muestra una mejora respecto a los mínimos de junio, pero el impulso todavía no es suficiente para confirmar una ruptura de mayor alcance. Si mantiene el soporte actual, el activo podría intentar avanzar hacia 67.237; si lo pierde, el foco volvería hacia la zona de 60.009.



Fuente: xStation5

US100

El Nasdaq 100 intenta estabilizarse después de haber entrado en zona de corrección técnica durante la sesión previa, presionado por la venta en tecnología y por las dudas sobre la rentabilidad del gasto en inteligencia artificial. Los resultados de Microsoft ayudaron a frenar parcialmente la presión vendedora, pero el índice aún mantiene una estructura técnica frágil. En el gráfico, el precio perdió la figura triangular de consolidación y también cedió la zona de 28.255, lo que confirma un deterioro de corto plazo. Ahora el mercado intenta sostenerse cerca del soporte de 27.078, mientras la SMA de 200 periodos aparece como una referencia clave para evitar una corrección más profunda. Si el rebote no recupera primero los 28.255 y luego los 29.419, la presión bajista podría seguir dominando el escenario.



Fuente: xStation5