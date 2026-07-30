PIB de EE. UU. por debajo de las estimaciones

PIB de EE. UU. (variación trimestral, dato preliminar)

Dato actual: 1,5% (Previsión: 2%, Anterior: 2,1%)

Índice de Precios PCE Subyacente de EE. UU. (interanual)

Dato actual: 3,3% (Previsión: 3,3%, Anterior: 3,4%)

Índice de Precios PCE Subyacente de EE. UU. (mensual)

Dato actual: 0,1% (Previsión: 0,2%, Anterior: 0,3%)

Consumo Personal Real de EE. UU. (mensual)

Dato actual: 0,3% (Previsión: 0,4%, Anterior: 0,3%, revisado al alza a 0,4%)

Durante el segundo trimestre de 2026, la economía estadounidense creció a un ritmo inferior al esperado, con una expansión del 1,5% en términos anualizados, ya que la guerra de Irán afectó a la confianza en la mayor economía del mundo.

Según el informe de la BEA (Oficina de Análisis Económico de EE. UU.), la desaceleración estuvo impulsada principalmente por una caída de las exportaciones y del gasto público, así como por una menor inversión empresarial.

El consumo personal también quedó por debajo de las expectativas, ya que los consumidores estadounidenses continuaron sintiendo la presión derivada de los elevados precios del combustible.

Los datos del PCE subyacente, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal (Fed), estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas. La lectura mensual fue inferior a lo previsto, lo que apunta a unas presiones inflacionarias de corto plazo más moderadas.

Cotización del euro-dólar

Tras un periodo inicial de falta de movimiento, el par de divisas más negociado retomó la cotización por encima de su media móvil exponencial de 10 periodos (EMA10, amarilla), aprovechando la ola alcista posterior a la reunión de la Reserva Federal (Fed).

Actualmente, el EUR/USD está poniendo a prueba por primera vez en dos semanas el importante nivel de resistencia situado en torno a 1,1480. Sin embargo, los compradores podrían tener dificultades para impulsar el par hacia el nivel psicológico de 1,1500, ya que el RSI de corto plazo se mantiene cerca de la zona de sobrecompra.

Mantenerse por encima de la marca de 1,1450, que coincide tanto con la media móvil exponencial de 30 periodos (EMA30, morada clara) como con el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, será clave para conservar las ganancias obtenidas tras la reunión de la Fed.

Fuente: xStation5