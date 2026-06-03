Mercados a Observar Hoy: US100, COPPER y OIL (03.06.2026)

La renta variable se mantiene estable, con el foco nuevamente en inteligencia artificial y en la próxima entrega de resultados de Broadcom, que será una referencia importante para medir si el rally tecnológico conserva fuerza. El avance reciente se ha concentrado principalmente en acciones de tecnología y semiconductores, mientras las compañías relacionadas con IA siguen superando al mercado general, dejando a otros sectores rezagados frente a las empresas de mayor crecimiento. Sin embargo, el optimismo se ve moderado por las renovadas tensiones en Oriente Medio. El Brent sube cerca de 2,4%, supera los 98 dólares por barril y prolonga su racha alcista por tercera sesión consecutiva, mientras el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán vuelve a estar bajo presión. El repunte del petróleo también impulsa los rendimientos de los bonos, ya que los inversionistas evalúan posibles efectos inflacionarios.

US100

El US100 continúa capturando el impulso del sector tecnológico, especialmente de las compañías vinculadas a inteligencia artificial y semiconductores, en una sesión donde los inversionistas esperan los resultados de Broadcom como una nueva prueba para la continuidad del rally. A nivel técnico, el índice mantiene una estructura alcista, con el precio consolidando sobre sus medias móviles y respetando la SMA de 21 días, ubicada cerca de 29.657, mientras la SMA de 100 días se mantiene más abajo, en torno a 26.230, reforzando el sesgo de fondo positivo. La cotización intenta consolidarse sobre la extensión de Fibonacci de 76,4%, ubicada cerca de 30.569, una zona clave para medir si el movimiento puede proyectarse hacia la extensión de 100% en 32.896. Por debajo, los soportes relevantes aparecen en 29.130, 27.967 y 26.804.



Fuente: xStation5

COPPER

El cobre se mantiene respaldado por una combinación de restricciones de oferta, demanda estructural y tensiones geopolíticas, que han elevado el interés por metales industriales. El metal superó recientemente los 14.000 dólares por tonelada y en mayo registró su mayor cierre mensual histórico, con las limitaciones de suministro compensando las preocupaciones por el conflicto aún no resuelto en Oriente Medio. Técnicamente, el precio realizó un pullback hacia la zona de 13.480, que actuó como soporte relevante, y desde ahí mantiene intacta su estructura de canal alcista. La resistencia principal se ubica en 14.527, mientras que la zona actual en torno a 13.900–14.000 funciona como soporte. La SMA de 50 días, cerca de 13.139, sigue acompañando la tendencia de fondo, y el MACD muestra una recuperación moderada, aunque todavía necesita mayor impulso para confirmar una nueva fase de aceleración alcista.



Fuente: xStation5

OIL

El petróleo acumula tres jornadas consecutivas al alza, impulsado por la incertidumbre en torno a la guerra en Oriente Medio y las dudas sobre la estabilidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El repunte del Brent por encima de los 98 dólares refleja que el mercado vuelve a incorporar una prima de riesgo sobre el suministro, especialmente ante la posibilidad de nuevas interrupciones en una región clave para el flujo energético global. En el plano técnico, OIL mantiene una recuperación desde la directriz ascendente de corto plazo y se aproxima nuevamente a la zona psicológica de 100 dólares, que puede funcionar como primera resistencia. Por encima, la referencia más relevante se ubica en 111,62, máximo del último tramo alcista, mientras que por debajo los soportes se encuentran en la directriz actual, cerca de 90–92, y luego en la SMA de 200 días, ubicada alrededor de 76,62. El MACD intenta girar al alza desde niveles negativos, lo que acompaña el rebote.



Fuente: xStation5