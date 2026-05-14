Mercados a Observar Hoy: US100, USDCNH y USDBRL (14.05.2026)

La sesión estará marcada por el impulso de las grandes tecnológicas, el desarrollo de la cumbre entre Estados Unidos y China, y el repunte de las tasas largas en Estados Unidos, con el rendimiento del bono a 30 años superando el 5%. El mercado también incorpora la aprobación de Kevin Warsh por parte del Senado como próximo presidente de la Reserva Federal, un factor que podría influir en las expectativas de política monetaria. En Asia, el yuan chino se fortaleció hasta sus mejores niveles desde febrero de 2023, luego de que Xi Jinping enfatizara el giro de China hacia una mayor apertura durante su reunión con líderes empresariales estadounidenses. En paralelo, los resultados de Cisco Systems reforzaron el entusiasmo por la inteligencia artificial, manteniendo el flujo positivo hacia tecnología.

US100

El US100 cotiza cerca de 29.565 y mantiene el foco del mercado por su alta exposición a grandes tecnológicas e inteligencia artificial, en un contexto donde los resultados corporativos y las expectativas en torno a la cumbre entre Estados Unidos y China siguen favoreciendo el apetito por riesgo. A nivel técnico, el gráfico horario muestra una consolidación sobre la zona de antiguos máximos históricos, con el precio respetando una estructura de máximos y mínimos crecientes. La referencia clave de corto plazo se ubica en 29.475, zona que actúa como soporte tras la ruptura, mientras que la SMA de 100 periodos, cerca de 29.283, mantiene la estructura positiva. El MACD pierde algo de fuerza en el corto plazo, lo que refleja una pausa natural después del avance reciente.

Fuente: xStation5

USDCNH

El USDCNH cotiza cerca de 6,7826 y continúa bajo presión bajista, reflejando el fortalecimiento del yuan chino tras el inicio de la cumbre entre Estados Unidos y China y los primeros intercambios constructivos entre ambas partes. El mercado interpreta el tono de mayor apertura de Xi Jinping como una señal favorable para los activos chinos y para la moneda local, aunque el par seguirá muy sensible a los titulares que salgan durante la sesión. Técnicamente, el precio mantiene una tendencia bajista clara en gráfico diario, con la SMA de 100 días descendiendo cerca de 6,879, lo que confirma que el momentum sigue favoreciendo al yuan. El soporte de mayor relevancia se ubica en 6,696. El RSI se mantiene cerca de 28,7, en zona de sobreventa, por lo que no se descartan rebotes puntuales, aunque por ahora la estructura principal sigue siendo bajista.

Fuente: xStation5

USDBRL

El USDBRL cotiza cerca de 4,978 después de un repunte del dólar frente al real brasileño, en una sesión donde la moneda brasileña lideró las pérdidas entre emergentes tras reportes que vincularon al candidato presidencial Flavio Bolsonaro con Daniel Vorcaro, exdirector ejecutivo de un banco en quiebra investigado por fraude. El movimiento refleja un aumento de la prima política en Brasil, aunque técnicamente el par todavía opera dentro de una estructura bajista más amplia. En el gráfico horario, el precio intenta recuperar terreno desde la zona de 4,88–4,91 y se aproxima a la SMA de 100 periodos, ubicada cerca de 4,946, que ahora funciona como soporte dinámico. La primera resistencia relevante aparece en 5,020, nivel que el mercado necesita superar para confirmar una recuperación más sólida; por encima, la siguiente zona de importancia se ubica en 5,130. Mientras el precio no logre romper con claridad sobre 5,020, el rebote puede seguir interpretándose como una corrección dentro de una tendencia bajista previa.



Fuente: xStation5

