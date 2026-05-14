El real brasileño cae tras escándalo vinculando a Flavio Bolsonaro con el fraude del Banco Master

El real brasileño cae cerca de 0.8% en el día de hoy y ayer cerró como la moneda más castigada entre los mercados emergentes, con una caída del 2.4% que empujó el USD/BRL por encima de 5.00 por primera vez en el mes. El detonante fue el reporte del portal The Intercept Brasil vinculando a Flavio Bolsonaro, principal candidato opositor en las elecciones de octubre, con Daniel Vorcaro, el exdirector del Banco Master actualmente detenido por fraude y soborno a un exdirector del Banco Central. La reacción de mercado fue una respuesta a la posibilidad de que la carrera electoral más reñida en años tenga un nuevo e imprevisible factor de incertidumbre.

El escándalo y su lectura política

Según The Intercept Brasil, documentos y mensajes de WhatsApp de 2024 y 2025 muestran a Flavio Bolsonaro negociando con Vorcaro el financiamiento de un filme sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por un monto de aproximadamente 134 millones de reales (26.9 millones de dólares al cambio actual). El senador reconoció el contacto con Vorcaro en un comunicado, pero negó haber recibido beneficios o intermediado negocios con el gobierno.

El impacto de mercado no descansó en la veracidad de los detalles sino en sus implicancias electorales, una vez que la encuesta Genial/Quaest publicada el mismo miércoles mostró a Lula con 42% y a Flavio con 41% en un balotaje simulado, dentro del margen de error. La incertidumbre política que el mercado comenzó a incorporar es que el candidato que había recortado diez puntos de desventaja desde diciembre podría ver frenado ese impulso en el momento más crítico antes del inicio formal de la campaña. El vínculo entre Flavio y Vorcaro podría consolidar una ventaja para el presidente Lula.

El caso Banco Master tiene alcance sistémico en la política brasileña, la entidad fue liquidada por el Banco Central en noviembre de 2025 tras revelarse portafolios de crédito fraudulentos. Vorcaro fue detenido en marzo de 2026 acusado de sobornar a un exdirector del Banco Central, y el escándalo ha arrastrado nombres de distintas facciones del establishment político y hasta conexiones con el Supremo Tribunal Federal.

El contexto bilateral y el encuentro Trump-Lula

La semana anterior al escándalo había traído otra dimensión relevante para el real, porque Trump recibió a Lula en Washington el 8 de mayo en una visita de trabajo que abarcó comercio, crimen organizado, minerales estratégicos y el impacto de la guerra en Irán. Brasil ha emergido como uno de los mercados emergentes con mejor posición relativa frente al dólar en 2026, beneficiado por la relajación de aranceles, la fortaleza del carry trade y los altos precios de commodities agrícolas. El encuentro entre ambos líderes fue un catalizador de sentimiento positivo que ayudó al real a apreciarse hacia los mínimos del año, en los 4.88.

Esa apreciación es precisamente el punto de partida técnico desde el que el escándalo del miércoles generó el rebote. El USD/BRL venía cayendo desde los máximos de diciembre de 2025 en torno a 5.55 en una tendencia bajista clara, respaldada por el diferencial de tasas favorece al real con la Selic en niveles restrictivos.

Análisis técnico del real brasileño

Fuente: xStation5.

El gráfico diario muestra al USD/BRL en torno a 4.98, dentro de un canal bajista que viene desde noviembre de 2025 y que ubica la SMA(50) como la resistencia dinámica más relevante. La SMA(200) está muy por encima del precio actual, lo que confirma que la tendencia primaria del real sigue siendo de apreciación. El ADX con DI+ y DI- prácticamente balanceados indica que no hay tendencia definida en el corto plazo, consistente con un mercado en proceso de formación de rango.

Fuente: xStation5.

En el gráfico horario, el repunte del miércoles llevó al par por encima de 5.00 con un RSI de 76, rompiendo temporalmente la banda superior de Bollinger en zona de sobrecompra. La apertura de hoy sugiere una normalización parcial de ese movimiento, con el precio regresando hacia la zona 4.97-4.99. Resistencia relevante en la SMA(50), nivel que de recuperarse sostendría la tesis de que la incertidumbre electoral está generando un piso más alto para el dólar en Brasil. Soporte inmediato en 4.8319, mínimos recientes del canal, con segunda referencia en 4.7459.

El escenario que el mercado vigila de aquí al ballotage de octubre es que cada evento que debilite a Flavio Bolsonaro fortalece al real porque el mercado descuenta mayor continuidad de la política económica actual; cada elemento que reactive la paridad electoral introduce volatilidad y amplía el diferencial de tasas implícito en los contratos de swap de largo plazo.