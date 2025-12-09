Mercados esperan a la Fed y la plata supera los USD 60

- Mercados en pausa antes de la Fed; plata récord sobre 60 USD, petróleo sigue cayendo.
- Mercados en pausa antes de la Fed; plata récord sobre 60 USD, petróleo sigue cayendo.
- La volatilidad en Wall Street se mantiene limitada mientras los inversionistas esperan la decisión de la FED sobre las tasas de interés en EE. UU. El Dow Jones vuelve a ser el más débil entre los principales índices (-0.2%), mientras que el S&P 500 y el Nasdaq operan planos. El Russell 2000 se mantiene en terreno positivo (+0.5%).
-
Kevin Hassett, principal candidato a suceder a Jerome Powell, colocaría al Secretario del Tesoro Scott Bessent en la primera posición para presidir la Fed, “aunque Bessent no quiere el cargo”.
-
Las vacantes laborales en el informe JOLTS aumentaron inesperadamente en octubre a un máximo de cinco meses (7.65 millones; previsión 7.12 millones; previo 7.23 millones). Sin embargo, la contratación se desaceleró, los despidos aumentaron y las renuncias cayeron a su nivel más bajo en cinco años, reflejando un mercado laboral congelado.
-
El sentimiento fue mixto. El CAC40 de Francia lideró las caídas (-1%), mientras que la presión en el FTSE 100 del Reino Unido fue menor (-0.2%). Se registraron ganancias en Italia (+0.1%), España (+0.1%), Alemania (+0.5%) y Polonia (+2.1%).
-
El RBA mantuvo las tasas de interés en Australia en 3.60%, como se esperaba. El gobernador del banco central indicó un posible regreso a las alzas, lo que fortaleció al AUD.
-
El yen japonés sigue siendo la moneda más débil del G10, extendiendo pérdidas tras una contracción del PIB en el tercer trimestre peor de lo previsto (-0.6% vs. -0.4% esperado). El índice dólar suma otro 0.2% antes de la decisión de la FED, cotizando en su nivel más alto en una semana. El euro cae 0.14% a 1.162.
-
La plata lidera el sector, con una ganancia de 3.9% y marcando otro récord por encima de 60 USD. El oro también se beneficia de las expectativas dovish sobre la política de la Fed en 2026 (+0.4% a 4,205 USD).
-
Las materias primas energéticas continúan en descenso: el petróleo brent y el petróleo crudo west texas intermediate caen alrededor de 1%. El gas natural retrocede otro 4.8%.
_____
👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí
Resumen de la mañana: las bolsas siguen repuntando
La inflación de noviembre en Argentina sube 2,5% y confirma una desinflación más lenta
Resumen diario: plata en máximo histórico y EUR/USD en su nivel más alto desde octubre
Gas natural retrocede más de 7%
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.