Mercados Hoy: acciones al alza y bonos a la baja en un escenario marcado por el petróleo y la geopolítica

Los mercados financieros registraron avances en acciones y metales, impulsados por un contexto de incertidumbre y el alza en los precios del petróleo. Este escenario también generó una caída en los bonos del Tesoro a lo largo de toda la curva, con mayor debilidad en los tramos corto y medio. El encarecimiento de la energía presionó al alza las expectativas de tasas de interés, reflejándose en incrementos de hasta 15 puntos básicos proyectados hacia finales de año, aunque los analistas continúan anticipando al menos un recorte de tasas en el mediano plazo.

En el ámbito geopolítico, los mercados experimentaron volatilidad tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien comunicó una prórroga de 10 días en la pausa de los ataques previstos contra instalaciones energéticas iraníes, vigente hasta el 6 de abril de 2026. Esta decisión, solicitada por el gobierno iraní, se da en un contexto donde ambas partes muestran señales mixtas: mientras Irán considera excesivas las demandas del plan de paz propuesto por Estados Unidos, también ha manifestado disposición a entablar conversaciones. Paralelamente, mediadores internacionales continúan impulsando un eventual encuentro entre Washington y Teherán, y se evalúa el posible despliegue de hasta 10.000 tropas adicionales estadounidenses en Oriente Medio.

Para la sesión de hoy, la atención de los inversionistas estará centrada tanto en los desarrollos geopolíticos como en la publicación de indicadores económicos relevantes. Entre estos destacan el IPC preliminar de marzo en España, el dato final del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para el mismo mes, y las expectativas de inflación del Banco Central Europeo, todos ellos claves para evaluar la trayectoria de la inflación y las decisiones de política monetaria en el corto plazo.

Fuente: xStation

Noticias Clave:

Geopolítica: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de 10 días en los ataques contra instalaciones energéticas iraníes, en un contexto de señales mixtas entre avances diplomáticos y crecientes tensiones. Mientras Washington evalúa opciones de escalamiento —incluido el posible envío de hasta 10.000 tropas adicionales—, Irán aún no ha respondido formalmente a la propuesta de paz, evidenciando falta de alineación entre ambas partes y manteniendo elevada la incertidumbre en la región.

EE.UU.: Autoridades de la Reserva Federal destacaron un entorno de elevada incertidumbre, con riesgos inflacionarios al alza impulsados por la energía y tensiones geopolíticas. Si bien la economía se mantiene resiliente, los miembros del organismo coinciden en la necesidad de mantener una postura prudente, evaluando los datos antes de ajustar la política monetaria, mientras se discuten posibles estrategias para reducir el balance sin generar disrupciones en el mercado.

Divisas: El mercado cambiario operó en rangos acotados, con el EUR/USD influenciado por la geopolítica y advertencias del BCE sobre un “shock” económico en Europa. El GBP/USD mostró un leve repunte pero con limitaciones, reflejando un contexto de bajo riesgo inflacionario en Reino Unido, mientras que el USD/JPY retrocedió moderadamente ante expectativas de coordinación del G7 en materia cambiaria.

Bonos: Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantuvieron cerca de mínimos recientes tras caídas previas, en un entorno marcado por el alza del petróleo y mayores expectativas de subidas de tasas. En Europa, los bunds continuaron presionados por riesgos inflacionarios, mientras que en Japón los bonos siguieron la tendencia global a la baja, con escasos catalizadores locales.

Japón: El índice bursátil japonés registró volatilidad inicial por el aumento del petróleo y los rendimientos, aunque logró recuperar terreno. En paralelo, el gobierno anunció un ambicioso plan de inversión en ciencia y tecnología a cinco años, junto con medidas para asegurar financiamiento empresarial y coordinación internacional en divisas.

China: Los beneficios industriales mostraron una fuerte aceleración, alcanzando un crecimiento acumulado de 15,2% a febrero, lo que refleja una mejora significativa en la actividad manufacturera frente a periodos previos.

México: El banco central redujo la tasa de interés a 6,75%, por debajo de lo esperado, con una votación dividida. La autoridad monetaria dejó abierta la puerta a nuevos recortes, condicionados a la evolución de las variables macroeconómicas y financieras.

Petróleo: Los precios del crudo retrocedieron desde sus niveles más bajos tras el anuncio de una extensión en el plazo relacionado con el Estrecho de Ormuz, aunque la caída fue contenida por la persistente incertidumbre geopolítica.

Metales: El oro logró estabilizarse tras pérdidas recientes, apoyado por menores presiones hacia una política monetaria más restrictiva, mientras que el cobre avanzó gradualmente en un contexto de mejora del sentimiento de mercado.

Acciones: El sector tecnológico mostró debilidad, especialmente en semiconductores, mientras grandes compañías ajustan estrategias: Alphabet Inc. avanza en eficiencia para IA, Microsoft Corp. modera contrataciones y Apple Inc. busca abrir su ecosistema de inteligencia artificial, reflejando cambios relevantes en la industria.

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Análisis US100

El precio ha alcanzado una zona de soporte relevante en torno a los 23.653 puntos, donde se observa una posible divergencia en el indicador MACD, lo que refuerza la importancia técnica de este nivel. En este contexto, la capacidad del activo para sostenerse sobre dicho soporte será determinante para definir el próximo movimiento.

En caso de mantenerse por encima de los 23.653 puntos, podría desarrollarse un rebote correctivo hacia los 24.530 puntos, identificados como una zona de resistencia significativa. Por el contrario, una ruptura clara de este soporte abriría espacio para una extensión bajista, en torno a los 23.042 puntos.

🔹 Punto Clave: 23.653

🔺 Escenario Alcista: 24.530

🔻 Escenario Bajista: 23042

Fuente: xStation

Grafico del Día

Los metales han mantenido una estructura correctiva en las últimas sesiones. Durante la jornada anterior, la zona de 1.605 actuó como una resistencia relevante, impulsando al precio hacia la región de soporte en torno a los 4.355 puntos. Actualmente, se observa un intento de giro alcista, aunque este movimiento ha encontrado resistencia en la media móvil de largo plazo, lo que mantiene la atención en el comportamiento del precio en torno al punto pivote.

En este contexto, el nivel de 4.355 se consolida como un soporte clave. Mientras el precio se mantenga por encima de esta zona, podría desarrollarse una estructura de continuidad alcista en la resistencia de los 4.605 puntos. Por el contrario, una ruptura de este soporte incrementaría la presión bajista, abriendo espacio para un movimiento hacia el siguiente nivel relevante en torno a los 4.208 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.355

🔺 Escenario Alcista: 4.208

🔻 Escenario Bajista: 4.605

Fuente: xStation