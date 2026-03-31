Mercados hoy: alivio parcial en la geopolítica levanta activos, con el crudo aún en zona crítica

Las acciones y los metales mostraron un repunte impulsado por una mejora en el optimismo de los inversores. No obstante, en la jornada anterior, las acciones estadounidenses cerraron a la baja, con debilidad especialmente en los sectores tecnológico, industrial y de pequeñas capitalizaciones. En contraste, los precios del petróleo avanzaron, con el WTI estabilizándose por encima de los 100 USD por barril y el Brent también al alza. En el plano geopolítico, destacó la entrada de los hutíes en el conflicto, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las conversaciones con Irán progresaban favorablemente y que se esperaba un acuerdo en el corto plazo.

Según reportes del Wall Street Journal, el presidente Trump habría manifestado a sus asesores su disposición a poner fin al conflicto sin necesidad de reabrir el Estrecho de Ormuz. En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, presentó en la reciente reunión del G7 una propuesta para que dicho estrecho sea administrado por una coalición multinacional, subrayando la ausencia de tarifas y la libre circulación marítima. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán negó haber mantenido negociaciones con Estados Unidos durante los 31 días de conflicto.

En Europa, la Unión Europea anunció la ampliación de sus operaciones navales en el Mar Rojo y el oeste del océano Índico, aunque por el momento se mantendrá al margen de posibles misiones destinadas a asegurar el transporte de petróleo y gas a través del Estrecho de Ormuz. De cara a la sesión de hoy, los mercados estarán atentos a la publicación de los datos de empleo JOLTS, que podrían aportar señales relevantes sobre la evolución del mercado laboral en Estados Unidos.

Fuente: xStation

Noticias Clave:

Geopolítica: Las tensiones en Oriente Medio continúan marcando el escenario global, con señales mixtas entre escalada y posibles avances diplomáticos. El presidente Donald Trump habría mostrado disposición a finalizar el conflicto sin reabrir el Estrecho de Ormuz, mientras su administración impulsa alternativas como una gestión multinacional de la ruta marítima. No obstante, persisten dudas sobre la viabilidad de un acuerdo con Irán, en medio de posturas divergentes entre actores clave como Israel —liderado por Benjamin Netanyahu— y el propio gobierno iraní, que condiciona cualquier decisión a sus intereses estratégicos. Paralelamente, Israel intensifica su estrategia hacia objetivos económicos iraníes, mientras mantiene coordinación con Estados Unidos en materia de inteligencia.

EE. UU.: La Reserva Federal, a través de John C. Williams, advirtió que la incertidumbre inflacionaria sigue siendo elevada, impulsada por factores como los aranceles y el conflicto con Irán. A pesar de este contexto, destacó la resiliencia de la economía estadounidense, con un mercado laboral que se mantiene sólido y balances de los hogares robustos. Asimismo, señaló que la política monetaria actual está bien posicionada, tras los recortes de tasas recientes, aunque el entorno sigue siendo atípico y sujeto a riesgos.

Divisas: En el mercado cambiario, el EUR/USD logró recuperar parte de sus pérdidas, aunque con avances limitados a la espera de datos de inflación en la Eurozona. Por su parte, el GBP/USD mostró cierta estabilización tras recientes caídas, con la atención puesta en indicadores macroeconómicos del Reino Unido. En tanto, el USD/JPY se mantuvo volátil, influido por datos mixtos en Japón y movimientos en el mercado energético.

Bonos: Los bonos soberanos reflejaron una moderada recuperación, con los rendimientos estadounidenses a 10 años descendiendo en un contexto de reequilibrio de carteras hacia el cierre de trimestre. En Europa, los Bunds alemanes extendieron su avance reciente, aunque con cautela ante próximos datos y emisiones. En Japón, los bonos a 10 años siguieron la tendencia global, apoyados por datos de inflación más débiles y resultados mixtos en subastas, lo que sugiere un entorno aún acomodaticio.

Australia: El mercado australiano repuntó, impulsado por los sectores tecnológico, financiero y de telecomunicaciones, mientras que las actas del Reserve Bank of Australia reflejaron un tono restrictivo en política monetaria. Si bien se considera probable un mayor endurecimiento, persisten diferencias dentro del consejo respecto al ritmo de alzas. Además, el aumento del precio del petróleo eleva los riesgos inflacionarios, en un contexto donde la incertidumbre global dificulta proyectar la trayectoria futura de las tasas.

China: Los mercados chinos no lograron sostener las ganancias iniciales pese a datos de PMI mejores de lo esperado, que mostraron una recuperación tanto en el sector manufacturero como en el no manufacturero. Aun así, el sentimiento se vio afectado por la cautela de los inversionistas ante resultados corporativos y la persistente incertidumbre global, lo que limitó el impacto positivo de los indicadores macroeconómicos.

Japón: La economía japonesa mostró señales mixtas, con una inflación en Tokio por debajo de las expectativas, lo que podría aliviar presiones sobre la política monetaria. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo se mantuvo en niveles bajos, reflejando estabilidad en el mercado laboral. Estos datos refuerzan la percepción de un entorno de crecimiento moderado con presiones inflacionarias contenidas.

Petróleo: El mercado del crudo presentó alta volatilidad, inicialmente impulsado por la escalada geopolítica y riesgos sobre el suministro, pero posteriormente moderándose ante expectativas de una posible desescalada del conflicto. Factores adicionales, como la reanudación de producción en Libia y la estabilidad en el suministro iraní, también contribuyeron a limitar las alzas, manteniendo un equilibrio entre riesgo geopolítico y fundamentos de oferta.

Metales: El oro registró avances, apoyado por la mejora en el sentimiento y la moderación del petróleo, consolidándose como activo refugio. Por su parte, el cobre mostró un comportamiento mixto: inicialmente impulsado por datos positivos de China y expectativas de menor tensión geopolítica, pero luego presionado por la incertidumbre persistente en el conflicto.

Acciones: En el ámbito corporativo, Unilever avanza en negociaciones para vender gran parte de su negocio alimentario a McCormick & Company, en una operación que podría concretarse próximamente y que representaría un cambio estratégico relevante para ambas compañías.

Análisis US100

El precio ha configurado una estructura de giro tras perder el soporte clave en la zona de 23.042 puntos, manteniéndose además una divergencia en el indicador MACD que refuerza la cautela en el corto plazo. Este nivel continúa siendo la principal referencia técnica, mientras el precio interactúa actualmente con su media móvil de largo plazo, un punto decisivo para definir la próxima dirección del mercado.

En este contexto, si el precio logra consolidarse por sobre dicha media móvil, el precio podría continuar su movimiento alcista a la resistencia relevante cercana de los 23.786 puntos. Por el contrario, una ruptura de los mínimos de la sesión previa aumentaría la presión bajista, abriendo espacio para un movimiento correctivo más amplio hacia el soporte ubicado en torno a los 22.540 puntos.

🔹 Punto Clave: 23.042

🔺 Escenario Alcista: 23.786

🔻 Escenario Bajista: 22.540

Fuente: xStation

Gráfico del Día

El petróleo ha mostrado una elevada volatilidad tras superar una estructura de canal previamente extendida, destacando la reciente ruptura de la resistencia en 101,6. Actualmente, el precio se encuentra realizando un pullback hacia este nivel, que ahora actúa como soporte. A pesar de esta corrección, el momentum se mantiene favorable, lo que refuerza la relevancia técnica de la zona de 101,6 como punto clave para la continuidad del movimiento.

En este contexto, si el precio logra sostenerse por sobre dicho soporte, podría extender su movimiento a la siguiente resistencia en torno a los 109 y 114, correspondientes a niveles relevantes de Fibonacci. Por el contrario, una ruptura a la baja de los 101,6 incrementaría el riesgo de una corrección más profunda, llevando al precio hacia la zona de soporte cercana a los 92,6.

🔹 Punto Clave: 101,6

🔺 Escenario Alcista: 109 -114

🔻 Escenario Bajista: 92,6

Fuente: xStation