Mercados Hoy: Se moderan alzas tras pausa de EE.UU. en Irán mientras dólar repunta y petróleo se estabiliza

Los mercados financieros muestran una moderación en el impulso alcista de las acciones, mientras que los metales registran una recuperación y el precio del petróleo se mantiene relativamente estable. Este comportamiento se produce tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la suspensión temporal, por cinco días, de ataques a la infraestructura energética iraní. La medida contribuyó a una disminución de las primas de riesgo geopolítico, favoreciendo el repunte de los mercados bursátiles y una corrección en los precios del crudo. Asimismo, la estabilización del petróleo ayudó a aliviar preocupaciones inflacionarias, lo que se reflejó en una caída de los rendimientos globales y en una moderación de las expectativas de subidas agresivas de tasas de interés.

No obstante, persiste un elevado nivel de incertidumbre en el escenario internacional. Mientras el presidente Trump afirmó que se llevaron a cabo conversaciones preliminares con Irán y destacó avances positivos en el diálogo, las autoridades iraníes negaron categóricamente dichos contactos, calificándolos como información falsa, aunque reconocieron intercambios indirectos a través de países intermediarios. A esto se suman reportes sobre tensiones militares, incluyendo la presencia de minas en el Estrecho de Ormuz según funcionarios estadounidenses, así como ataques a instalaciones vinculadas al gas en Isfahán, lo que ha contribuido a una recuperación parcial en los precios del petróleo.

En este contexto, los inversionistas mantienen la atención tanto en los desarrollos geopolíticos como en los indicadores económicos. Para la jornada de hoy, destaca la publicación del dato semanal de cambio de empleo de ADP en Estados Unidos, el cual será clave para evaluar la fortaleza del mercado laboral y sus posibles implicancias en la política monetaria y en la evolución de los mercados financieros globales.

Geopolítica: La tensión entre Estados Unidos e Irán continúa marcada por señales mixtas entre diálogo y escalada. Mientras el presidente Donald Trump asegura avances en conversaciones y una posible resolución próxima del conflicto, Irán mantiene exigencias clave como reparaciones y el levantamiento de sanciones, negando acuerdos formales. Paralelamente, persisten riesgos militares con despliegues adicionales de tropas estadounidenses, ataques a infraestructuras energéticas iraníes y nuevas ofensivas entre Irán e Israel. La incertidumbre se intensifica ante posturas divergentes sobre el Estrecho de Ormuz y la baja probabilidad percibida de alcanzar un acuerdo definitivo en el corto plazo.

La tensión entre Estados Unidos e Irán continúa marcada por señales mixtas entre diálogo y escalada. Mientras el presidente Donald Trump asegura avances en conversaciones y una posible resolución próxima del conflicto, Irán mantiene exigencias clave como reparaciones y el levantamiento de sanciones, negando acuerdos formales. Paralelamente, persisten riesgos militares con despliegues adicionales de tropas estadounidenses, ataques a infraestructuras energéticas iraníes y nuevas ofensivas entre Irán e Israel. La incertidumbre se intensifica ante posturas divergentes sobre el Estrecho de Ormuz y la baja probabilidad percibida de alcanzar un acuerdo definitivo en el corto plazo. Aranceles: En el ámbito comercial, se observan avances estratégicos orientados a fortalecer cadenas de suministro occidentales. Destaca un posible acuerdo sobre minerales críticos que buscaría incentivar la inversión y limitar la influencia de China en el mercado global. Asimismo, la Unión Europea y Australia concretaron un acuerdo de libre comercio, reforzando la cooperación económica y diversificación comercial entre regiones.

En el ámbito comercial, se observan avances estratégicos orientados a fortalecer cadenas de suministro occidentales. Destaca un posible acuerdo sobre minerales críticos que buscaría incentivar la inversión y limitar la influencia de China en el mercado global. Asimismo, la Unión Europea y Australia concretaron un acuerdo de libre comercio, reforzando la cooperación económica y diversificación comercial entre regiones. EE.UU.: La Reserva Federal mantiene un enfoque flexible ante un entorno incierto, con escenarios que dependen en gran medida de la evolución del conflicto en Oriente Medio. Según Mary Daly, un alivio rápido de tensiones podría contener presiones inflacionarias, mientras que un conflicto prolongado elevaría riesgos de inflación y desaceleración económica. En el plano político, continúan las negociaciones internas sobre financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, con avances hacia evitar un cierre gubernamental, aunque persisten tensiones partidistas.

La Reserva Federal mantiene un enfoque flexible ante un entorno incierto, con escenarios que dependen en gran medida de la evolución del conflicto en Oriente Medio. Según Mary Daly, un alivio rápido de tensiones podría contener presiones inflacionarias, mientras que un conflicto prolongado elevaría riesgos de inflación y desaceleración económica. En el plano político, continúan las negociaciones internas sobre financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, con avances hacia evitar un cierre gubernamental, aunque persisten tensiones partidistas. Divisas: El dólar recuperó terreno tras debilitarse previamente, apoyado por el repunte de los rendimientos y la estabilización del petróleo. En este contexto, el EUR/USD volvió a situarse bajo 1,1600 sin mayor reacción a acuerdos comerciales, mientras que el GBP/USD mostró dificultades para sostener niveles elevados. Por su parte, el USD/JPY repuntó levemente desde mínimos recientes, respaldado por factores externos y una moderación en la inflación japonesa.

El dólar recuperó terreno tras debilitarse previamente, apoyado por el repunte de los rendimientos y la estabilización del petróleo. En este contexto, el EUR/USD volvió a situarse bajo 1,1600 sin mayor reacción a acuerdos comerciales, mientras que el GBP/USD mostró dificultades para sostener niveles elevados. Por su parte, el USD/JPY repuntó levemente desde mínimos recientes, respaldado por factores externos y una moderación en la inflación japonesa. Japón: Los mercados japoneses mostraron volatilidad, con el índice bursátil retrocediendo parcialmente ante el repunte del petróleo. A nivel macroeconómico, la inflación se desaceleró más de lo esperado, mientras que los PMI reflejaron señales mixtas entre manufactura y servicios. El Banco de Japón mantiene una visión gradualista, anticipando una moderada aceleración de la inflación respaldada por un mercado laboral sólido y crecimiento salarial, manteniendo su compromiso con una política monetaria acomodaticia.

Los mercados japoneses mostraron volatilidad, con el índice bursátil retrocediendo parcialmente ante el repunte del petróleo. A nivel macroeconómico, la inflación se desaceleró más de lo esperado, mientras que los PMI reflejaron señales mixtas entre manufactura y servicios. El Banco de Japón mantiene una visión gradualista, anticipando una moderada aceleración de la inflación respaldada por un mercado laboral sólido y crecimiento salarial, manteniendo su compromiso con una política monetaria acomodaticia. Bonos: Los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años recortaron ganancias recientes, presionados por el repunte del petróleo y el aumento de los rendimientos. Además, la próxima subasta de deuda a corto plazo añade presión adicional al mercado, limitando el apetito por estos activos en el corto plazo.

Los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años recortaron ganancias recientes, presionados por el repunte del petróleo y el aumento de los rendimientos. Además, la próxima subasta de deuda a corto plazo añade presión adicional al mercado, limitando el apetito por estos activos en el corto plazo. Petróleo: El crudo mostró una recuperación parcial tras fuertes caídas previas, impulsado por tensiones geopolíticas y reportes de ataques a infraestructuras energéticas en Irán. Sin embargo, la volatilidad persiste debido a la incertidumbre sobre las conversaciones entre EE.UU. e Irán y la evolución del conflicto. Factores puntuales, como incidentes en refinerías estadounidenses, también contribuyen a la dinámica del mercado.

El crudo mostró una recuperación parcial tras fuertes caídas previas, impulsado por tensiones geopolíticas y reportes de ataques a infraestructuras energéticas en Irán. Sin embargo, la volatilidad persiste debido a la incertidumbre sobre las conversaciones entre EE.UU. e Irán y la evolución del conflicto. Factores puntuales, como incidentes en refinerías estadounidenses, también contribuyen a la dinámica del mercado. Metales: El oro retrocedió ante el fortalecimiento del dólar y el aumento de los rendimientos, reduciendo su atractivo como activo refugio. En paralelo, el cobre corrigió parte de sus avances recientes, afectado por la incertidumbre global y la evolución de los riesgos geopolíticos.

El oro retrocedió ante el fortalecimiento del dólar y el aumento de los rendimientos, reduciendo su atractivo como activo refugio. En paralelo, el cobre corrigió parte de sus avances recientes, afectado por la incertidumbre global y la evolución de los riesgos geopolíticos. Acciones: En el sector financiero, destaca la decisión de Apollo Global Management de limitar los reembolsos en uno de sus principales fondos de crédito privado, reflejando presiones de liquidez y un aumento en las solicitudes de retiro por parte de inversionistas minoristas, en un contexto de mayor cautela en los mercados.

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Análisis US100

El precio, tras alcanzar la resistencia en 24.726 puntos, ha iniciado una fase correctiva que lo ha llevado a encontrar soporte en torno al nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, en confluencia con su media móvil de largo plazo. Esta zona, cercana a los 24.146 puntos, se posiciona como un nivel técnico clave, ya que concentra factores relevantes de soporte que podrían favorecer una estabilización del movimiento actual.

En caso de que el precio logre sostenerse sobre este nivel, se abre la posibilidad de observar un nuevo impulso alcista con objetivo en la resistencia de los 25.167 puntos. No obstante, una ruptura clara por debajo de este soporte aumentaría la presión bajista, habilitando un escenario de mayor debilidad con un siguiente nivel relevante en torno a los 23.653 puntos.

🔹 Punto Clave: 24.146

🔺 Escenario Alcista: 25.167

🔻 Escenario Bajista: 23.653



Fuente: xStation

Gráfico del día

El oro ha mostrado un retroceso hacia la zona del 50% de Fibonacci, ubicada en torno a los 4.313, dentro de una estructura correctiva en la que el precio ha encontrado resistencia en su media móvil de largo plazo. No obstante, se comienza a observar una posible ruptura de esta fase correctiva, lo que pone en foco un nivel técnico clave en el soporte de los 4.013, zona que podría actuar como punto de validación para un cambio en la dinámica del precio.

En la medida en que el oro logre sostenerse por sobre este nivel, se podría configurar una estructura de continuidad alcista, con potencial de avance hacia la región de los 4.775. Por el contrario, una ruptura del soporte mencionado incrementaría el riesgo de un movimiento bajista más profundo, llevando al precio hacia niveles cercanos a los 3.998.

🔹 Punto Clave: 4.013

🔺 Escenario Alcista: 4.775

🔻 Escenario Bajista: 3.998



Fuente: xStation