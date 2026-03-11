Meta apuesta por chips propios de IA para reducir su dependencia de Nvidia y AMD

Meta Platforms está intensificando el desarrollo de sus propios chips de inteligencia artificial como parte del proyecto estratégico MTIA, con el objetivo de lanzar cuatro generaciones de procesadores antes de finales de 2027.

La iniciativa busca reducir gradualmente la dependencia de proveedores externos de hardware, especialmente Nvidia y AMD, y aumentar el control sobre su propia infraestructura de computación. Sin embargo, por ahora los chips de estas compañías siguen siendo fundamentales para entrenar modelos avanzados de IA y manejar las cargas de trabajo más exigentes en los centros de datos.

Primeros avances del proyecto MTIA

Los primeros chips MTIA 300 ya se están utilizando en sistemas encargados de clasificar contenido y generar recomendaciones para los usuarios.

Las próximas generaciones estarán orientadas principalmente a procesar modelos de IA ya entrenados y generar respuestas y resultados en sistemas de inteligencia artificial.

El calendario del proyecto contempla nuevas generaciones aproximadamente cada seis meses, lo que confirma que se trata de una estrategia de largo plazo orientada a optimizar la infraestructura tecnológica de la empresa más que a reemplazar de inmediato a los proveedores externos.

Impacto potencial en las finanzas de Meta

Desde el punto de vista del mercado, el desarrollo de chips propios podría influir de forma importante en los resultados financieros de Meta en los próximos años.

Actualmente, los centros de datos representan una parte significativa del gasto tecnológico de la compañía. La producción interna de chips podría reducir los costos operativos de infraestructura, mejorar la planificación presupuestaria y aumentar los márgenes operativos a largo plazo.

Además, el desarrollo de hardware propio podría acelerar la expansión de productos basados en inteligencia artificial, lo que potencialmente impulsaría los ingresos provenientes de publicidad y nuevas soluciones tecnológicas.

Un movimiento estratégico en la carrera por la IA

El progreso del proyecto MTIA permitirá a los mercados evaluar cómo podría cambiar la estructura de costos, la eficiencia de la infraestructura y la capacidad de Meta para escalar servicios basados en IA. Aunque la independencia total de Nvidia y AMD podría tardar varios años, el desarrollo de chips propios envía una señal clara sobre la dirección estratégica de Meta en inteligencia artificial.

En un escenario conservador, si los chips MTIA permiten reducir entre 15% y 20% el gasto en hardware externo en los próximos tres a cinco años, la compañía podría mejorar significativamente los márgenes operativos de sus centros de datos. Al mismo tiempo, un mayor control sobre la infraestructura de computación permitiría escalar con mayor precisión los servicios de IA, lo que podría impulsar ingresos y rentabilidad en el mediano plazo, reduciendo además la exposición a la volatilidad en los precios de hardware externo.

Fuente: xStation5