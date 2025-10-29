Meta cae un 8 % pese al sólido crecimiento de ingresos 🔎

Meta Platforms (META.US): sólidas ventas en el 3T impulsadas por la publicidad, pero el beneficio se desploma por un cargo fiscal extraordinario de USD 15.900 millones

Meta presentó un crecimiento de ingresos notable en el tercer trimestre de 2025, gracias a una fuerte demanda publicitaria y un mayor engagement de usuarios, potenciado por herramientas basadas en inteligencia artificial en Facebook, Instagram y WhatsApp. Los ingresos aumentaron un 26 % interanual, alcanzando los 51.240 millones de USD, muy por encima del consenso del mercado (49.360 millones).

Sin embargo, los resultados quedaron opacados por un cargo fiscal extraordinario no monetario de 15.900 millones de USD, relacionado con la implementación de la ley fiscal estadounidense “One Big Beautiful Bill”. Este ajuste elevó la tasa impositiva efectiva al 87 %, lo que redujo drásticamente el beneficio neto reportado.

Meta aclaró que, excluyendo este efecto puntual, su beneficio neto habría sido de 18.600 millones de USD, con un beneficio por acción (BPA) de 7,25 USD, mostrando una clara mejora respecto al año anterior. La empresa también señaló que esta modificación fiscal disminuye sus obligaciones tributarias futuras en EE. UU., aunque impactó negativamente los resultados del trimestre actual.

Resultados financieros clave – 3T 2025:

Ingresos: 51.240 M USD (+26 % interanual) — por encima del consenso (49.360 M USD)

BPA: 1,05 USD vs. 6,68 USD esperados — afectado por el cargo fiscal extraordinario

Beneficio operativo: 20.540 M USD (+18 % interanual)

Margen operativo: 40 % (vs. 43 % hace un año)

Beneficio neto reportado: 2.710 M USD (−83 % interanual)

Impresiones publicitarias: +14 % interanual

Precio medio por anuncio: +10 % interanual

Usuarios activos diarios (familia de apps): 3.540 millones (+8 % interanual)

Gasto de capital (CapEx): 19.370 M USD

Flujo de caja libre (FCF): 10.600 M USD

Ambiciones en IA impulsan el gasto: Meta eleva proyecciones de inversión en 2025 y anticipa un fuerte aumento en 2026

El gasto de capital de Meta Platforms aumentó a 19.400 millones de USD en el trimestre, reflejando una aceleración en las inversiones en centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial. El CEO Mark Zuckerberg afirmó que los Meta Superintelligence Labs tienen “un futuro prometedor” y reafirmó el objetivo estratégico de la empresa de desarrollar sistemas avanzados de IA y gafas inteligentes de próxima generación.

La compañía ajustó al alza su guía de CapEx para todo 2025, ubicándola en 70.000–72.000 millones de USD (anteriormente 66.000–72.000 millones), debido a la creciente demanda de capacidad de cómputo. Para 2026, se espera que el gasto sea "significativamente mayor", impulsado principalmente por la expansión de la infraestructura de datos, la compra de chips de IA y el aumento de contrataciones técnicas.

Perspectivas y reacción del mercado

Para el cuarto trimestre de 2025, Meta proyecta ingresos entre 56.000 y 59.000 millones de USD, en línea con el consenso del mercado de 57.300 millones.

La CFO Susan Li advirtió que los gastos operativos y de capital aumentarán considerablemente en 2026, como consecuencia de la ampliación de la infraestructura de IA y el incremento en las compensaciones del personal técnico.

Pese a los sólidos fundamentos operativos, la combinación del cargo fiscal extraordinario y el mayor gasto proyectado debilitó el sentimiento del mercado. Las acciones de Meta cayeron cerca de un 8 % en el mercado after-hours.