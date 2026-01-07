Metales críticos en el centro de la especulación en torno a Groenlandia 🔎

Las acciones de Critical Metals Corp registran un alza adicional cercana al 7% en la jornada, extendiendo su rebote acumulado a más de 80%. El principal catalizador del movimiento es el renovado foco de Estados Unidos en Groenlandia.

Critical Metals es altamente dependiente de la evolución de la relación entre Groenlandia y Estados Unidos, dado que su principal activo es el proyecto de tierras raras Tanbreez, ubicado en territorio groenlandés. Esto implica que los permisos, derechos de exportación y la viabilidad de largo plazo del proyecto están bajo la autoridad de los reguladores de Groenlandia y Dinamarca, mientras que se espera que clientes potenciales, financiamiento y respaldo estratégico provengan en gran medida desde Estados Unidos.

En la actualidad, la valoración de la compañía está fuertemente influida por la evolución de las relaciones entre Groenlandia y EE.UU.. Una cooperación estratégica más estrecha podría destrabar financiamiento y demanda, mientras que tensiones diplomáticas o incertidumbre política podrían retrasar el desarrollo del proyecto y elevar el riesgo.

La Casa Blanca señaló que el presidente Donald Trump estaría evaluando “una amplia gama de opciones” respecto a la adquisición de Groenlandia —incluyendo incluso el eventual uso de fuerzas militares estadounidenses—, describiendo a la isla ártica como una prioridad de seguridad nacional. En respuesta, líderes europeos emitieron una declaración coordinada de apoyo a Dinamarca y Groenlandia, subrayando la soberanía y la integridad territorial bajo el derecho internacional, mientras que socios de la OTAN advirtieron que una acción militar de EE.UU. podría desestabilizar la alianza.

Desde una perspectiva estratégica, Critical Metals busca posicionarse como un proveedor occidental de materias primas críticas, dentro de un portafolio de proyectos en expansión. El yacimiento Tanbreez es considerado uno de los mayores depósitos de tierras raras del mundo.

Las últimas alzas responden a una renovada especulación sobre una posible mayor implicación de Estados Unidos en la extracción de recursos en Groenlandia, un patrón similar al observado entre septiembre y octubre del año pasado.

