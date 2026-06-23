El mercado ignora el valor fundamental de filiales como Porsche para centrarse en los problemas estructurales del fabricante

Las tensiones comerciales internacionales y los nuevos aranceles de Estados Unidos elevan la presión geopolítica sobre la firma

La fuerte competencia de las marcas locales de coches eléctricos en China desploma los márgenes del grupo alemán

Las acciones de Volkswagen caen por debajo de los 80 euros tras recortar Citi su precio objetivo a 94 euros

Las acciones de Volkswagen (VOW1.DE) cayeron más de un 2,5%, alcanzando sus niveles más bajos en 16 años después de que Citi rebajara tanto sus previsiones financieras como el precio objetivo para el fabricante de automóviles alemán. El principal motor detrás de esta rebaja es el continuo deterioro de las ventas de Volkswagen en China, donde la demanda se está debilitando más rápido de lo que los analistas habían anticipado. Citi redujo su precio objetivo de 110 € a 94 € por acción, en comparación con el precio de mercado actual de poco menos de 80 €. Al mismo tiempo, el banco mantuvo su recomendación de compra. Sin embargo, a pesar de la recomendación positiva, los analistas reconocen que las perspectivas operativas de la empresa siguen deteriorándose.

China sigue siendo el mayor problema de Volkswagen

Según Citi, la debilidad en el mercado chino se está convirtiendo en un lastre cada vez más significativo para los beneficios de Volkswagen. La compañía ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores fabricantes de automóviles extranjeros en China, pero la intensa competencia de los fabricantes locales (particularmente en el segmento de vehículos eléctricos) está erosionando de forma constante su posición de mercado. Como resultado, Citi recortó sus previsiones de beneficio por acción (BPA) en un:

18% para 2026,

16% para 2027,

7% para 2028.

Las revisiones reflejan tanto un menor volumen esperado de vehículos como una menor rentabilidad.

Los márgenes podrían caer por debajo de las expectativas de la dirección

Citi espera ahora que el margen EBIT de Volkswagen disminuya hasta apenas el 3,9% en el año fiscal 2026, por debajo del extremo inferior del propio rango de orientación de la empresa.

El banco también pronostica un flujo de caja libre de aproximadamente 3.500 millones de euros, igualmente en la parte baja de las previsiones actuales de la dirección.

Estas proyecciones sugieren que los inversores tratan cada vez más los desafíos de Volkswagen no meramente como vientos en contra cíclicos, sino como problemas estructurales que podrían pesar sobre el negocio durante años.

La geopolítica se convierte en un riesgo creciente

Según los analistas de Citi, los desafíos de Volkswagen van mucho más allá de la sola demanda de automóviles. El banco destacó el impacto creciente de los factores geopolíticos, incluidas las tensiones comerciales y los aranceles de EE. UU.

En opinión de Citi, los fabricantes globales de automóviles dependen cada vez más de las decisiones regulatorias y políticas de los gobiernos en los mercados donde operan. Esto es particularmente relevante para Volkswagen dada su extensa red global de fabricación y distribución.

¿Es el mercado demasiado pesimista con Volkswagen?

A pesar de recortar las previsiones, Citi también señaló un hecho importante: Volkswagen cotiza actualmente en mínimos de valoración de varios años. El banco estima que la participación de Volkswagen en Porsche por sí sola vale aproximadamente 65 € por acción de Volkswagen.

Además, la división de Servicios Financieros del grupo posee alrededor de 47.000 millones de euros en capital, el equivalente a unos 94 € por acción de Volkswagen según los cálculos de Citi. Esto sugiere que partes de la base de activos de Volkswagen pueden estar siendo valoradas por el mercado muy por debajo de su valor fundamental subyacente.

¿Qué esperar de las acciones de Volkswagen?

Citi continúa viendo una amplia gama de posibles resultados de valoración:

Escenario alcista: 120 € por acción,

Escenario bajista: 65 € por acción.

Mientras la dirección aplica medidas de recorte de costes e intenta mejorar la rentabilidad, los analistas argumentan que la lista de desafíos que afronta Volkswagen sigue creciendo. Como resultado, cada vez es más difícil para la empresa presentar el tipo de narrativa de crecimiento que los inversores buscan actualmente en el sector de la automoción europeo.

Las acciones de Volkswagen cotizan actualmente a poco menos de 80 €, lo que implica una relación precio-beneficio (PER) de aproximadamente 7 veces los beneficios anuales. Sin embargo, la presión visible sobre los márgenes y el crecimiento de las ventas sigue siendo una preocupación significativa. Ante la presencia de desafíos estructurales, costes de energía elevados y unas perspectivas inciertas para el mercado chino, un PER bajo por sí solo no indica necesariamente una oportunidad de valor atractiva en los niveles actuales.