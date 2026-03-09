Durante el fin de semana, el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel se intensificó drásticamente. Ambas partes ampliaron las operaciones militares para incluir infraestructura energética y objetivos en toda la región. Las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques aéreos contra varias instalaciones petroleras iraníes cerca de Teherán, alcanzando al menos cuatro depósitos de almacenamiento de combustible y un centro de transferencia de petróleo, provocando grandes incendios e interrupciones en el suministro de combustible en la capital.

Irán respondió con ataques con misiles y drones dirigidos a posiciones israelíes, así como a infraestructura energética en la región del Golfo Pérsico, incluidos intentos de atacar instalaciones petroleras importantes y plantas de desalinización en países vecinos. Al mismo tiempo, las tensiones aumentaron en torno al Estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo prácticamente se ha paralizado tras ataques a buques y amenazas contra petroleros, interrumpiendo de facto la ruta responsable de aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo.

La escalada coincidió también con interrupciones de producción en Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, donde las entregas de petróleo comenzaron a acumularse debido a la falta de acceso de petroleros. Tras la escalada del fin de semana, el precio del petróleo Brent abrió con un gap alcista del 15% y luego continuó subiendo hasta 119 dólares por barril (+29%).

¿Qué ocurre con el precio del petróleo?

Los precios del petróleo retrocedieron ligeramente tras informes de que los países del G7 y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) están considerando una liberación coordinada de reservas estratégicas de emergencia. Los ministros de finanzas del G7 preparan una reunión de emergencia para discutir las consecuencias económicas y la posibilidad de una liberación conjunta de reservas estratégicas coordinada por la AIE.

La información preliminar sugiere que se está considerando liberar entre 300 y 400 millones de barriles, equivalente a alrededor del 25–30% de las reservas estratégicas globales, que ascienden a unos 1.200 millones de barriles.

Para comparar, la liberación coordinada durante la crisis Rusia–Ucrania en 2022 fue de unos 240 millones de barriles, aproximadamente la mitad aportada por Estados Unidos. Históricamente, tales intervenciones actúan principalmente como un amortiguador temporal que reduce los precios entre 10 y 20 $, más que cambiar permanentemente el equilibrio de oferta.

El petróleo registra un aumento semanal comparable al visto durante la pandemia de COVID. Sin embargo, debe recordarse que los niveles de 2020 desde los que comenzaron las subidas eran significativamente más bajos, lo que permitió cambios relativos más pronunciados.

El West Texas Intermediate ya ha ganado más del 80% desde comienzos de año, representando el mayor shock de precios del periodo analizado.

En términos mensuales, el petróleo sube ahora más del 53%. Cabe destacar que todo el repunte de precios relacionado con la escalada del conflicto se ha producido ya en marzo. Por esta razón, el informe de inflación CPI que se publicará el miércoles aún no reflejará los efectos de este shock.