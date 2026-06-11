Mundial 2026: ¿puede afectar al peso mexicano?

Durante estos periodos, el comportamiento del USD/MXN comparte una misma naturaleza analítica que el mercado accionario: una mezcla de estacionalidad en la liquidez y una correlación estructural forzada por el ciclo político mexicano. Si analizamos la acción del precio y las métricas de volatilidad en estas fechas, el comportamiento del par se divide en factores que van mucho más allá del evento más importante del fútbol mundial.

La Copa del Mundo y la compresión de liquidez

En primer lugar, ocurre una compresión de liquidez y volumen a nivel global. La Copa del Mundo genera un fenómeno de distracción en las mesas de dinero, provocando una disminución del volumen operativo. Durante los 90 minutos de los partidos, especialmente cuando juega la selección mexicana, el volumen de transacciones en el mercado spot local disminuye significativamente. Al contraerse esta liquidez profunda, el diferencial entre el precio de compra y venta, conocido como el spread, tiende a ensancharse temporalmente. Esto significa que, aunque la tendencia primaria no cambie por el fútbol, el tipo de cambio se vuelve más susceptible a gaps o micro picos de volatilidad si entra una orden institucional grande en un momento de baja participación.

Por otro lado, se encuentra el ciclo electoral, que representa la verdadera correlación de fondo. Dado que los mundiales de fútbol coinciden típicamente con las elecciones presidenciales en México cada seis años, el tipo de cambio entra en su periodo histórico de mayor estacionalidad alcista, lo cual resulta favorable para el dólar frente al peso mexicano. Diversos estudios afirman que la moneda local tiende a depreciarse entre un 3.75% y un 4.25% durante el primer semestre de los años electorales y mundialistas, impulsada principalmente por la cobertura de riesgo de los fondos extranjeros.

Mundial 2026, macroeconomía y diferencial de tasas

Al revisar los últimos comportamientos del peso mexicano en años mundialistas, observamos dinámicas muy claras. En Rusia 2018, la divisa sufrió una fuerte depreciación en los meses previos, tocando máximos históricos en ese momento por encima de los 20.50 pesos por dólar, para luego estabilizarse temporalmente tras la elección de julio. En contraste, Qatar 2022 rompió por completo con la estacionalidad habitual; el tipo de cambio se mantuvo bajo una estructura bajista sólida, cotizando cerca de los 19.30 y 19.40 pesos, mostrando una nula afectación operativa por las fechas del torneo. Hoy por hoy, el par opera con una volatilidad que ubica al tipo de cambio entre los 17.30 y los 17.50 pesos, un nivel donde el volumen diario es dictado por los datos de inflación de la Reserva Federal y la postura de Banco de México, más que por el flujo minorista del torneo.

A partir de esto, podríamos concluir que, a pesar de que el Mundial de 2026 se juegue en México y esto represente la posibilidad de un flujo de divisas distinto a la estacionalidad normal, el tipo de cambio se verá impactado en mayor medida por cuestiones macroeconómicas y por el diferencial de tasas de interés que por un evento de esta naturaleza.

Fuente: xStation5.

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Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.