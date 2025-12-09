Nasdaq 100 cae 0,3% y Nvidia sube por decisión sobre chips IA

Los futuros del S&P 500 retroceden ligeramente este martes, mientras los inversionistas evitan tomar posiciones significativas antes de la decisión de tasas de la Reserva Federal esta semana. Los futuros del Nasdaq 100 caen 0,3%, pero Nvidia sube en el premarket después de que el presidente Donald Trump autorizara a la compañía a exportar su chip de IA H200 a China, aplicando un recargo del 25%. Ahora los mercados esperan los datos de JOLTS, previstos para las 12:00 PM (GMT -3:00).

El ADP NER Pulse indicó que los empleadores privados añadieron 4.750 puestos por semana .

El CEO de Wells Fargo, Scharf, señaló: “El gasto de los consumidores durante las fiestas en EE. UU. supera ligeramente el nivel interanual en las primeras semanas. El gasto sigue siendo sólido.”

Según datos de FactSet al 4 de diciembre, el 83% de las empresas del S&P 500 superó las previsiones de beneficios del 3T; el sector de mayor crecimiento fue Tecnología de la Información ( +29% interanual ).

FactSet también indica que el 3T registró un crecimiento promedio de beneficios de 13,4% interanual , mientras que el S&P 500 avanzó 13,1% en el mismo periodo, marcando otro trimestre consecutivo de crecimiento de doble dígito en EE. UU.

El Índice de Optimismo Empresarial de la NFIB en EE. UU. se ubicó en 99, frente a 98,3 esperados y 98,2 previos.

El índice NFIB es uno de los indicadores clave de la economía estadounidense, ya que las pequeñas empresas representan casi el 50% del empleo total. La mejora del sentimiento se debe en gran medida a las expectativas de recortes de tasas y a una posible política monetaria más flexible en 2026. Los futuros del Russell 2000 —que agrupa empresas más pequeñas— cotizan cerca de máximos históricos.

Nasdaq 100 (intervalo D1)

Fuente: xStation5



Noticias corporativas

Almonty Industries cae 18% tras fijar el precio de 18 millones de acciones a US$6,25 en una oferta ampliada por US$112,5 millones ( ALM.US ).

Ares Management sube 7,7% después de que S&P Dow Jones Indices anunciara que reemplazará a Kellanova en el S&P 500 a partir del 11 de diciembre ( ARES.US ).

CVS Health avanza 3,1% tras elevar sus previsiones ajustadas de beneficios e ingresos para 2025 y presentar objetivos de crecimiento hasta 2028 ( CVS.US ).

FMC Corp. retrocede 1,2% luego de que Barclays rebajara su recomendación desde neutral o mantener a infraponderar , citando presiones de márgenes previstas para 2026 ( FMC.US ).

Galaxy Digital sube 1,7% después de que Citizens iniciara cobertura con recomendación sobreponderar y un precio objetivo de US$60 ( GLXY.US ).

Geopark cae 12% tras conocerse que Parex Resources puso fin a las conversaciones sobre una posible adquisición ( GPRK.US ).

Graphic Packaging pierde 5,6% después de recortar su previsión anual de EBITDA ajustado, situándose por debajo de las expectativas del mercado ( GPK.US ).

PepsiCo avanza 0,1% tras llegar a un acuerdo con el inversionista activista Elliott Investment Management , que incluye una reducción de 20% en su cartera de productos en EE. UU. y un mayor énfasis en la asequibilidad ( PEP.US ).

RPM International sube 0,7% luego de que RBC Capital Markets elevara su recomendación a sobreponderar , apuntando a una mejora en las tendencias de negocio ( RPM.US ).

Toll Brothers cae 5,5% después de que el grupo constructor emitiera un pronóstico de entregas para 2026 que no cumplió con las expectativas del consenso ( TOL.US ).

Viking Holdings sube 2,2% después de que Goldman Sachs elevara su recomendación para la compañía de cruceros desde neutral a comprar ( VIK.US ).

Wave Life Sciences avanza 8%, extendiendo el notable repunte del 147% registrado el lunes, después de que RBC Capital Markets mejorara su recomendación a sobreponderar tras divulgación de sólidos datos clínicos relacionados con obesidad (WVE.US).

Nvidia (NVDA.US, intervalo D1)

Las acciones de Nvidia se aproximan a la EMA50 (la línea naranja), y el anuncio de Trump podría ser el catalizador clave, aportando soporte al sentimiento en torno al valor.

Fuente: xStation5

_______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí