Nasdaq 100 cae un 0,7% por el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro y el precio del petróleo 🚩 Walmart bajo presión

Los futuros del Nasdaq 100 caen más de un 0,7%, mientras que el renovado repunte de los rendimientos deja poco margen de recuperación a los alcistas. El índice no logró mantener el impulso alcista por encima de la EMA50, representada por la línea naranja, y ha retrocedido hacia los 29.300 puntos y el retroceso de Fibonacci del 61,8% del último impulso bajista. Un nivel de soporte importante se sitúa ahora alrededor de los 28.600 puntos, donde el retroceso de Fibonacci del 38,2% coincide con reacciones anteriores del precio. Por su parte, la resistencia clave se encuentra cerca de los 30.000 puntos, en torno al retroceso de Fibonacci del 71,6%.

Wall Street cotiza claramente a la baja este jueves, con la presión procedente una vez más principalmente del mercado de bonos. Tras el alivio del miércoles, los rendimientos de los bonos del Tesoro vuelven a subir, elevando el costo del capital y golpeando con especial fuerza a los segmentos más sensibles a las valorizaciones. El alza de los precios del petróleo y la fuerte caída de Walmart tras la publicación de sus resultados añaden más presión, dejando a la renta variable expuesta a varios factores negativos al mismo tiempo. Sin embargo, la principal conclusión es clara: el mercado de bonos vuelve a marcar hoy el tono de la renta variable.

Fuente: xStation5

El Nasdaq 100 mantiene su fortaleza fundamental, pero su valorización deja poco margen de error

La segunda tabla muestra un Nasdaq 100 que todavía mantiene una sólida tendencia a mediano plazo, pero que se está volviendo cada vez más vulnerable a corto plazo ante la presión derivada del aumento de los rendimientos de los bonos. El índice se encuentra alrededor de un 3,8% por debajo de su máximo histórico, mientras que el 70,7% de sus componentes permanece por encima de la SMA200 y casi el 60% sigue por encima de la SMA50, lo que sugiere que la amplitud del mercado todavía no se ha deteriorado hasta convertirse en una ruptura clásica de tendencia. El principal problema se encuentra en la valorización: un P/U de los últimos doce meses de 31,1 veces, un EV/EBITDA de 24,5 veces y un P/S de 6,9 veces implican que los inversores están pagando un precio muy elevado por el crecimiento futuro de los beneficios, especialmente en tecnología. La estructura sectorial de la sesión lo refleja claramente: la tecnología cae alrededor de un 2,1%, mientras que salud y consumo básico muestran un mejor desempeño, lo que parece indicar una rotación desde acciones de crecimiento sensibles a las tasas de interés hacia perfiles de flujos de caja más defensivos. En mi opinión, el Nasdaq no tiene actualmente un problema de calidad empresarial, sino del precio que los inversores ya han pagado por esa calidad: con estos múltiplos, nuevas alzas requieren no solo beneficios sólidos, sino también rendimientos estables o más bajos; de lo contrario, la compresión de las valorizaciones podría superar el crecimiento de los beneficios.

Source: XTB Research

Dow Jones — rotación interna y un fuerte castigo ante las decepciones

La primera tabla muestra una sesión muy selectiva en el Dow Jones: el índice no está sufriendo ventas indiscriminadas, sino que el capital está rotando claramente entre sectores y acciones individuales. Walmart registra la mayor caída, alrededor de un 8,6%, y con una capitalización bursátil cercana a los 917.000 millones de dólares, este movimiento tiene un impacto significativo sobre el sentimiento; sin embargo, resulta igualmente importante que la acción siga cotizando a unas 40,3 veces beneficios, lo que deja poco margen incluso para decepciones moderadas frente a las expectativas. En el lado opuesto se encuentran Chevron, Coca-Cola y McDonald's, lo que sugiere que los inversores no están abandonando por completo el mercado, sino desplazándose hacia compañías más defensivas o menos sensibles al aumento de los rendimientos. El contraste de valorizaciones también es notable: Travelers, con unas 9,2 veces beneficios, y Honeywell, con 8,8 veces, presentan un perfil muy diferente al de Walmart o las compañías tecnológicas que cotizan por encima de 30 veces beneficios, lo que significa que la sesión de hoy está premiando los flujos de caja resilientes y unas expectativas más bajas incorporadas en los precios. El mercado no está cuestionando los fundamentos del conjunto de la economía, pero está siendo mucho más agresivo a la hora de comprimir las valorizaciones allí donde los inversores habían pagado previamente por una ejecución prácticamente perfecta.

Fuente: XTB Research

El repunte de los rendimientos vuelve a presionar a Wall Street

El alivio registrado el miércoles en el mercado de bonos ha resultado, por ahora, de corta duración. El Departamento del Tesoro anunció planes para aumentar las recompras de títulos a 10, 20 y 30 años, lo que temporalmente hizo caer los rendimientos y mejoró el sentimiento en la renta variable, pero apenas un día después, el tramo largo de la curva vuelve a sufrir ventas. Esto sugiere que el problema subyacente no se ha resuelto, sino que solo se ha aliviado temporalmente.

Para la renta variable, esto es relevante porque unos rendimientos más elevados a 10 y 30 años aumentan, en la práctica, la tasa de descuento aplicada a los flujos de caja futuros. Con el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años por encima del 5,2%, los inversores comienzan a examinar las valorizaciones de la renta variable con mayor rigor, especialmente entre las compañías de crecimiento y tecnología. En este entorno, incluso unos buenos beneficios pueden no ser suficientes si los múltiplos de valorización ya son elevados.

El petróleo añade otra capa de presión. El Brent por encima de 94 dólares y el WTI por encima de 88 dólares incrementan las preocupaciones inflacionarias y, de forma indirecta, el riesgo de que las tasas de interés permanezcan elevadas durante más tiempo. Este entorno no favorece una expansión generalizada de los múltiplos en Wall Street.

El principal riesgo es que la presión sobre los rendimientos pueda ser estructural en lugar de temporal. Un elevado déficit fiscal, una mayor oferta de bonos del Tesoro y el aumento del gasto público podrían mantener elevado el tramo largo de la curva. Si los rendimientos no comienzan a caer de forma sostenida, la renta variable podría seguir sometida a una presión selectiva, incluso si los fundamentos empresariales continúan siendo sólidos en algunas partes del mercado.

Fed de Filadelfia: la industria sorprende al alza mientras disminuyen las presiones sobre los precios

El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia subió hasta 47,4 puntos en agosto desde los 41,4 de julio, superando ampliamente la previsión de consenso de 25 puntos y alcanzando su nivel más alto desde abril de 2021. Se trata de una señal sólida procedente del sector manufacturero regional, especialmente porque el índice mide la diferencia entre el porcentaje de empresas que informa de una expansión y el que señala una contracción. El componente del mercado laboral fue aún más fuerte. El índice de empleo saltó hasta 27,9 puntos, 18 puntos más, alcanzando su nivel más alto desde abril de 2022. Esto sugiere que las empresas no solo están registrando mayores pedidos o producción, sino que también están aumentando la contratación, reforzando la imagen de una demanda sólida.

El contraste con la inflación resulta especialmente interesante. Los indicadores de precios pagados y recibidos cayeron hasta sus niveles más bajos desde febrero, incluso mientras las tensiones geopolíticas en torno a Irán impulsaban los precios de la energía y reavivaban las preocupaciones generales sobre la inflación. Por lo tanto, el mercado observa una combinación poco habitual: mayor actividad y empleo junto con menores presiones sobre los precios dentro del sector manufacturero. Desde la perspectiva de la Fed, no es sencillo clasificar estos datos como claramente acomodaticios o restrictivos. La fortaleza de la industria y del empleo reduce la urgencia de aplicar una rápida flexibilización monetaria, mientras que unos indicadores de precios más moderados apuntan en la dirección opuesta. La principal conclusión es que la economía sigue mostrando una resistencia considerable y que los datos de Filadelfia todavía no confirman un escenario de fuerte desaceleración.