Nasdaq 100: ¿Corrección saludable o cambio de tendencia?

- El Nasdaq 100 se encuentra cerca de un 3,8% por debajo de sus máximos históricos
- El índice perdió ayer un 1,7% y se está viendo lastrado por empresas como Meta Platforms, Broadcom y Cisco Systems.
- El PER (P/E) forward, es decir, la relación entre el precio y los beneficios previstos para los próximos 12 meses, del índice Nasdaq 100 ha caído hasta aproximadamente 23,0
- El Nasdaq 100 se encuentra cerca de un 3,8% por debajo de sus máximos históricos
- El índice perdió ayer un 1,7% y se está viendo lastrado por empresas como Meta Platforms, Broadcom y Cisco Systems.
- El PER (P/E) forward, es decir, la relación entre el precio y los beneficios previstos para los próximos 12 meses, del índice Nasdaq 100 ha caído hasta aproximadamente 23,0
El Nasdaq 100 ha mostrado señales de una desaceleración notable en los últimos días. Actualmente, el índice se encuentra alrededor de un 3,8 % por debajo de sus máximos históricos. Solo durante la sesión de ayer, cayó un 1,7 %. El índice se está viendo lastrado por las acciones de compañías como Meta Platforms, Broadcom y Cisco Systems.
¿Se está volviendo más barato el Nasdaq 100?
A pesar de esta debilidad nominal a corto plazo, desde la perspectiva de los múltiplos, el mercado empieza a resultar cada vez más interesante.
El PER (P/E) forward, es decir, la relación entre el precio y los beneficios previstos para los próximos 12 meses, del índice Nasdaq 100 ha caído hasta aproximadamente 23,0. Además, ha caído por debajo del límite inferior de una desviación estándar negativa al analizar el rango desde comienzos de 2024, mientras que la mediana (promedio) de este indicador durante el periodo analizado es superior, situándose en 24,2.
Este patrón sugiere que el Nasdaq 100 se está volviendo relativamente más barato. Dado que el múltiplo está cayendo por debajo de las desviaciones estándar, esto significa que las previsiones de beneficios (el denominador de la ratio) se mantienen sólidas, mientras que la caída de los precios de las acciones (el numerador) está «enfriando» el mercado y eliminando parte de la sobrevaloración excesivamente optimista.
Cotización del Nasdaq 100
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