Nasdaq 100 sube tras la publicación de los datos ADP de EE. UU.

El cambio de empleo ADP en Estados Unidos registró un aumento de 41 mil puestos, por debajo de lo esperado (49 mil) y por encima del dato previo (-32 mil). El dato más débil de lo previsto del informe ADP, centrado en el mercado laboral estadounidense, refuerza la señal de enfriamiento del empleo. Un menor ritmo de creación de puestos reduce las probabilidades de que la Reserva Federal mantenga una postura monetaria restrictiva por más tiempo, lo que mejora el sentimiento hacia las acciones y respalda el apetito por riesgo en los mercados. Nasdaq 100 (M1) Fuente: xStation5 _____ 👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.