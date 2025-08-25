⏬ NATGAS cae casi un 2%

Los precios del gas natural cierran la brecha de rollover en medio de expectativas de una caída significativa de la demanda
El gas natural continúa con las fuertes caídas que comenzaron la semana pasada. Observamos un pequeño rebote tras el rollover, pero el viernes los precios del gas reanudaron su caída debido a nuevos pronósticos que señalan un enfriamiento claro a finales de agosto y comienzos de septiembre. La producción récord de gas en EE. UU. y las exportaciones por debajo de capacidad, con un superávit, han permitido una fuerte reconstrucción de inventarios, incluso con un consumo de gas ligeramente superior al promedio. En este punto, existe la posibilidad de que la demanda caiga por debajo de los niveles normales, lo que permitiría un aumento aún mayor de los inventarios de gas.
Las temperaturas en gran parte de Estados Unidos se esperan por debajo de lo normal en el cambio de agosto a septiembre.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Fuente: Bloomberg Finance LP, NOAA
Tras un período de alto consumo de gas por parte de las plantas eléctricas (gráfico central), el consumo está regresando a valores promedio, y existe la posibilidad de que caiga por debajo del promedio de 5 años, lo que permitiría una acumulación más rápida de inventarios en las próximas semanas.
Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
El precio del gas ha cerrado completamente la brecha que surgió tras el cambio del contrato de futuros de septiembre al de octubre. El precio está probando los recientes mínimos locales del 19 y 20 de agosto, que fueron los niveles más bajos desde noviembre pasado. Si no se produce un repunte significativo de la demanda o una caída de la producción, los participantes del mercado se centrarán cada vez más en el nivel de 2.5 USD/MMBTU, aunque también han aparecido pronósticos que apuntan a que el gas podría caer hasta 2 USD si la fuerte sobreoferta continúa en los próximos meses. Vale la pena recordar, sin embargo, que el contrato de noviembre (el siguiente al actual) se negocia alrededor de 3.11 USD, unos 40 centavos más alto.
Fuente: xStation5
________
📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.