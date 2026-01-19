NATGAS: giro alcista a corto plazo

El gas natural de Estados Unidos del CME (al que sigue el CFD de XTB) entra en una fase clave de análisis tras meses de desequilibrios acumulados y un arranque de 2026 especialmente violento en Europa. Lo relevante ahora no es el titular ni la cifra aislada, sino el cambio de ritmo que empieza a insinuar el precio tras una caída histórica y un contexto global que ha girado con rapidez.



Europa reaviva la volatilidad y reabre el debate de convergencia

Europa ha puesto la gasolina emocional al mercado. El gas europeo cotiza en 37,63 €/MWh con una subida diaria del 13,50%, acumulando casi un 30% de avance en las once primeras sesiones del año y un 35% desde el mínimo del 10 de diciembre en 28,27 €/MWh. Este movimiento no responde a un único factor, sino a una mezcla de volatilidad extrema, primas geopolíticas, clima invernal y flujos especulativos que han regresado con fuerza. Bloomberg ya advertía del retorno de una volatilidad que no se veía desde hace dos años, alimentada por inversionistas tácticos en un mercado estructuralmente más frágil.

Frente a ese rally europeo, el gas natural estadounidense ha vivido el espejo opuesto. Desde comienzos de año cae un 27% y desde el máximo del 5 de diciembre el descenso alcanza el 49%. La oferta sigue siendo holgada, la demanda doméstica no presiona y ni siquiera las exportaciones récord de GNL han conseguido sostener el precio. Este diferencial tan extremo es precisamente lo que ha forzado al mercado a hablar de convergencia, pero no de una convergencia ordenada, sino abrupta, casi violenta.

Desde el punto de vista estructural, el gráfico del gas de Estados Unidos empieza a cambiar de tono. Diciembre dejó una tendencia alcista incipiente tras una fase de capitulación, aunque con un intento fallido el día 30 que sirvió para limpiar posiciones y dejar claro que este activo no regala giros fáciles. Ese fallo es importante, porque convierte el momento actual en decisivo: o se confirma el cambio de estructura o el mercado vuelve a demostrar que solo está rebotando por agotamiento vendedor.



Niveles tácticos que definen el sesgo del gas natural

El nivel que ordena todo el análisis es 3,547. Mientras el precio se mantenga por encima de esa zona, el sesgo táctico favorece la continuidad alcista de corto plazo. No porque los fundamentales hayan cambiado de forma radical, sino porque el mercado estaría validando que el impulso iniciado en diciembre no fue un simple rebote técnico. Si en las próximas horas y sesiones el precio consolida por encima de ese nivel, la lectura será clara: el gas estadounidense empieza a asumir parte del reajuste global que Europa ya ha hecho de forma desordenada.

Si, por el contrario, el mercado pierde 3,547 y vuelve a mostrar debilidad, el mensaje también será nítido. La convergencia aún no estaría completa y el movimiento europeo seguiría siendo, en gran medida, un fenómeno local amplificado por volatilidad y prima de riesgo, no un cambio estructural global.

En el fondo, lo que se está jugando ahora no es solo un rebote puntual, sino el cierre de una distorsión que viene de atrás. Desde agosto de 2025 el gas europeo se desacopló del estadounidense, algo poco habitual si se mira 2023, 2024 y buena parte de 2025. Esa anomalía se ha corregido de golpe en Europa y ahora el mercado observa si Estados Unidos empieza a acompañar, aunque sea de forma más gradual.

El gas natural estadounidense está, por tanto, en un punto de inflexión. Europa arde con precios en 37,63 €/MWh y movimientos propios de un mercado en tensión, mientras Estados Unidos tantea el suelo tras una caída histórica. El nivel de 3,547 separa un simple rebote técnico de un verdadero cambio de estructura. Lo que ocurra alrededor de ese precio marcará el tono del gas en las próximas semanas.



Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

