Nestlé despide a su CEO Laurent Freixe por relación con subordinada

Las acciones de Nestlé experimentaron una jornada marcada por la volatilidad después de confirmarse la destitución de Laurent Freixe como director ejecutivo y el nombramiento de Philipp Navratil como su sucesor. El título llegó a desplomarse hasta los 72 francos suizos, pero posteriormente rebotó con fuerza y volvió a situarse en torno a los 75.15 francos, mostrando cierta recuperación tras el shock inicial de la noticia.

Salida de Laurent Freixe por incumplimiento del código de conducta

Nestlé anunció un cambio inmediato en la dirección ejecutiva tras la salida de Laurent Freixe, destituido por no revelar una relación con una subordinada directa, lo que representaba un conflicto con el código de conducta de la compañía.

La decisión marca la segunda destitución de un CEO en poco más de un año, un hecho inusual para una empresa históricamente reconocida por su continuidad y estabilidad en los procesos de sucesión corporativa.

Philipp Navratil, nuevo director ejecutivo de Nestlé

El fabricante suizo de KitKat, Nescafé y Nespresso designó a Philipp Navratil como nuevo director ejecutivo.

Navratil cuenta con más de dos décadas en la empresa .

Hasta ahora era el responsable del negocio de café y Nespresso .

Asume el liderazgo en un momento de presión bursátil y reestructuración interna.

Entre sus principales retos figuran:

Concretar la posible venta de marcas de vitaminas con bajo desempeño .

Buscar un socio estratégico para la división de aguas embotelladas, que opera ahora como una unidad independiente.

Retos y dudas sobre el futuro de Nestlé

Los analistas destacan que, aunque la empresa mantiene su estrategia de concentrar recursos en menos proyectos de gran escala y reforzar la inversión en mercadotecnia, persiste la duda sobre si Navratil tendrá margen para introducir cambios significativos.

El contexto es desafiante:

Las acciones de Nestlé acumulan una caída superior al 40% desde 2022 .

Este desempeño refleja el escepticismo del mercado sobre la capacidad de la compañía para retomar una senda de crecimiento sostenible.

Perspectiva de las acciones de Nestlé en el mercado

En gráficos de 15 minutos, la acción mostró un desplome abrupto hasta 72.00, nivel que actuó como soporte inmediato y detonó un fuerte rebote técnico. La recuperación llevó al precio de vuelta por encima de 75.00, zona que ahora se convierte en resistencia de corto plazo.

Soportes: 74.00 y 72.00 (clave en caso de nuevas ventas).

Resistencias: 75.50 y 76.00 (techo inmediato a superar para confirmar continuidad del rebote).

El repunte posterior a la caída sugiere un intento de estabilización, pero la tendencia general sigue siendo frágil. Mientras el precio no supere de forma consistente los 76 francos, persiste el riesgo de retrocesos hacia los mínimos intradía.

Fuente: xStation5.

