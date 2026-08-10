El par dólar-yen se recupera de las caídas del viernes

El tipo de cambio USD/JPY recuperó rápidamente la mayor parte de las pérdidas provocadas por el débil informe del mercado laboral estadounidense y cotiza hoy en torno a 158,20-158,50, prácticamente en los niveles en los que se encontraba el par antes de la publicación de los datos. Las cifras de empleo de Estados Unidos del viernes mostraron una caída del empleo de 23.000 puestos, frente al aumento de 80.000 esperado, lo que desencadenó una fuerte venta del dólar y llevó al USD/JPY desde alrededor de 158,30 hasta aproximadamente 156,70, antes de que los compradores regresaran rápidamente al mercado.

La atención del mercado se centra ahora en la publicación, este miércoles, del IPC de Estados Unidos correspondiente a julio, que determinará si la Reserva Federal todavía tiene margen para subir los tipos de interés en septiembre.

Cotización del dólar-yen japonés

El gráfico diario adjunto del USD/JPY (marco temporal D1) muestra una clara tendencia alcista, bien definida, que se mantiene desde febrero, con el precio moviéndose de forma constante en torno a una desviación estándar por debajo de la VWAP anclada o por encima de ella desde comienzos de 2026 (como principal zona de soporte de la tendencia alcista a largo plazo).

Un elemento clave de la configuración del gráfico es la amplia zona de resistencia en torno a 159,000–160,000, señalada en el gráfico como «Resistance area». Se trata del mismo nivel que anteriormente, entre marzo y mayo, actuó como zona de consolidación y rechazó repetidamente los movimientos del precio (y que actualmente constituye el principal núcleo de la zona de valor al observar el perfil de volumen marcado desde comienzos de año).

La larga vela roja del viernes, con una extensa sombra inferior, fue una reacción a las débiles cifras de empleo: se produjo una fuerte caída desde la zona de 163,000–164,000 hacia el nivel de resistencia, seguida de un rebote que llevó al par a cerrar la semana cerca de 158,500.

El precio actual (158,496) se encuentra justo en el extremo inferior de la zona de resistencia, ligeramente por debajo del nivel de 159,000, lo que sugiere que el mercado está poniendo a prueba si la antigua resistencia puede convertirse ahora en un nuevo soporte.

¿Qué podemos esperar para el dólar-yen?

El balance de riesgos sigue siendo incierto, pero por el momento parece ligeramente inclinado hacia las subidas, siempre que persistan las tensiones en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán y al estrecho de Ormuz, lo que mantiene elevados los rendimientos de los bonos (el bono estadounidense a 10 años continúa en torno al 4,655 %). Al mismo tiempo, el riesgo de una nueva intervención conjunta de Estados Unidos y Japón probablemente limitará las subidas en torno al nivel de 160, mientras que un dato de IPC significativamente más débil podría abrir la puerta a una caída hacia el rango de 155–156, donde los inversores anteriormente se han mostrado dispuestos a comprar en las correcciones.

El dato del IPC de julio, que se publicará el miércoles (previsión del 3,4 % interanual, frente al 3,5 % anterior), será una prueba clave para determinar la dirección futura del par, ya que permitirá saber si el mercado continuará reduciendo sus expectativas de una subida de los tipos de interés de la Reserva Federal en septiembre y revertirá la tendencia, o si prevalecerá la narrativa actual.