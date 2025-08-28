Nvidia en conversaciones con EE. UU. para vender Blackwell en China 🗽Las acciones reaccionan

Según un reporte de Fox News, Nvidia mantiene conversaciones con el gobierno estadounidense para vender el chip de IA Blackwell a China. La fuente de la información es el propio CEO de Nvidia, Jensen Huang. Las acciones registraron un alza en la preapertura por encima de los 181 USD, revirtiendo la caída de ayer, que estuvo presionada por unas ventas en centros de datos ligeramente inferiores a lo esperado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 __________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

