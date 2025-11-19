NVIDIA entrega trimestre histórico

El mercado estadounidense respondió con fuerza a los resultados trimestrales de NVIDIA, que volvieron a superar con amplio margen las previsiones de Wall Street. Minutos después del cierre de la sesión regular, la acción subió más de 3% en el after-hours, llegando incluso a avanzar cerca de 5% antes de moderarse. El impulso también contagió al segmento tecnológico, llevando al Nasdaq a un alza de +1%, en un reflejo directo del peso que la compañía tiene sobre el índice.

Resultados por encima del consenso

Fuente: Nvidia.

NVIDIA reportó ingresos del tercer trimestre fiscal por USD 57.01 mil millones, superando las expectativas de USD 55.19 mil millones. El segmento de Data Center, eje central del negocio, volvió a liderar con ingresos de USD 51.2 mil millones, por encima de los USD 49.34 mil millones esperados por los analistas.

Guía explosiva para el cuarto trimestre

El dato que más sorprendió al mercado fue la previsión para el actual trimestre fiscal:

Guía oficial: USD 65 mil millones ± 2%

Consenso del mercado: USD 61.98 mil millones

La proyección se posiciona así muy por encima del promedio de expectativas, pese a que algunas estimaciones más agresivas apuntaban a cifras tan elevadas como USD 75 mil millones.

Comentarios del CEO Jensen Huang

La reacción también estuvo alimentada por un mensaje contundente de Jensen Huang: “Las ventas de Blackwell están fuera de serie y las GPUs en la nube están agotadas. La demanda de cómputo acelera tanto en entrenamiento como en inferencia: ambos crecen de manera exponencial.”

El ejecutivo describió el momento actual como un “ciclo virtuoso” de expansión del ecosistema de IA, con más desarrolladores, más startups y un despliegue cada vez más amplio a nivel global.

Efecto contagio: rally en acciones ligadas a IA

Los resultados de NVIDIA arrastraron al alza a otros actores del sector en el after-hours:

CoreWeave: +4%

Nebius: +4%

AMD: casi +2%

Micron: +2%

Broadcom: también al alza

Contexto estratégico

Pese al dinamismo global, NVIDIA recordó que no está generando ingresos de Data Center en China debido a las restricciones comerciales. La compañía señaló que, en ausencia de dichas limitaciones, el trimestre podría haber sumado hasta USD 5 mil millones adicionales provenientes de ese mercado.

Un punto de inflexión para el sector

Los resultados llegan en un momento de dudas crecientes sobre la capacidad de NVIDIA de seguir expandiéndose al mismo ritmo. Para dimensionarlo: ingresos trimestrales cercanos a USD 60 mil millones son diez veces los obtenidos en el mismo periodo tres años atrás. Además, la compañía espera un beneficio anual superior a USD 100 mil millones, cifra mayor que las ventas combinadas de Intel y AMD.

Sin embargo, la guía sólida y el comportamiento inmediato del mercado sugieren que, por ahora, NVIDIA mantiene el liderazgo y sigue siendo el pilar del ciclo de inversión en inteligencia artificial.

NVIDIA

Tras formar un piso fuerte en 179–180, NVIDIA rebotó con fuerza incluso antes de los resultados. Luego del informe, el precio se disparó hacia 192.98 en el after-hours, alcanzando la parte alta de un rango donde antes había encontrado resistencia repetida.

Si la acción logra sostener avances por encima de 193, el siguiente objetivo técnico se ubica en 200–202, techo mayor que coincide con un nodo de liquidez institucional. Una ruptura sostenida de ese nivel liberaría una proyección hacia 208–212, zona donde históricamente han aparecido ventas.

Por el contrario, si el precio pierde tracción, el soporte clave vuelve a estar en 186–187; bajo ese nivel, la acción podría volver a testear el área crítica de 179–180, cuya pérdida activaría un escenario correctivo más profundo.

Nasdaq 100: Sesgo alcista reforzado

Fuente: xStation5.

El US100 mantiene un sesgo alcista tras el impulso generado por los resultados de NVIDIA, avanzando con decisión sobre las medias de 50 y 200 periodos y aproximándose a la resistencia inmediata de 24,865, nivel clave previo a la zona superior en 24,971. El movimiento se apoya en una directriz ascendente intradía que continúa ofreciendo soporte, mientras que un retroceso hacia 24,718 sería la primera señal de agotamiento. Por encima de las resistencias mencionadas, el índice volvería a abrir espacio técnico hacia 25,329, techo mayor del rango.

Fuente: xStation5.

Sigue el desempeño de NVIDIA y del sector de inteligencia artificial con herramientas avanzadas, análisis técnico y cobertura diaria del mercado.

