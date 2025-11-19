Resumen Diario: El mercado intenta recuperarse; todas las esperanzas puestas en Nvidia

El mercado bursátil estadounidense intenta corregir las caídas previas antes de los beneficios de Nvidia, pero tras unas alzas iniciales pierde impulso rápidamente. Al inicio de la sesión, los futuros del Nasdaq 100 subieron más del 1,7%, pero conforme avanzó la sesión redujeron el alza a apenas 0,5%. Movimientos similares se observaron en el S&P 500 y el Russell 2000, que también rondaron avances del 0,5% hacia el cierre. El Dow Jones tuvo un comportamiento más débil, limitando su alza al 0,2%.

Los inversores en EE. UU. y en todo el mundo contienen la respiración en espera de dos publicaciones clave. Nvidia publica sus beneficios al cierre de la sesión. El gigante de IA y semiconductores está en el centro de la atención del mercado. Incluso una ligera decepción podría provocar una corrección significativa.

Hoy también se publican las minutas del FOMC. El mercado cree que ya ha descontado el camino realista de recortes de tasas para los próximos meses y acepta, en general, la ausencia de recorte en diciembre. Sin embargo, un comentario inesperado o un cambio en el tono podría llevar al mercado a ajustar expectativas y valoraciones.

Desde EE. UU. también llegaron datos de comercio y petróleo. El déficit comercial continúa reduciéndose lenta pero consistentemente desde mediados de año, tras haber aumentado de forma significativa al inicio de la presidencia de Donald Trump. Los inventarios de petróleo cayeron bastante más de lo previsto, pero los inventarios de gasolina subieron inesperadamente.

Alphabet presentó su nuevo modelo de IA, que sorprendió positivamente a inversores y analistas. La acción del gigante tecnológico subió cerca de 3%.

En Europa, el sentimiento del mercado es mixto y los inversores no depositan tantas esperanzas en la IA. El balance es neutro. Las bolsas de Reino Unido e Italia caen alrededor de 0,5%. El CAC 40 se mantiene estable. El DAX avanza un 0,2%. El líder de la sesión fue el WIG20, con un alza cercana al 2%.

En el Reino Unido, la inflación sigue aumentando a pesar del escaso crecimiento económico. El IPC subió un 0,4% mensual.

En el mercado de materias primas agrícolas, la oferta continúa creciendo. Cacao cae más del 5%, café y soja caen alrededor del 2%.

En energía, el petróleo cae más de 2%, justo antes de la publicación de los inventarios estadounidenses. El gas natural, sin embargo, registra un alza superior al 4%.

En metales preciosos, el mercado se mantiene estable. Oro sube cerca de 0,5%, platino y plata aumentan 1,5% y 1%, respectivamente.

El mercado cripto continúa desplomándose. El mercado experimenta otra jornada de fuertes caídas. Bitcoin cae por debajo de 90.000 USD por primera vez desde mayo, perdiendo más del 4% hoy. Ethereum cae un 7%, frenándose en torno a 2.880 USD.