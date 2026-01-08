Nvidia y China: ¡Ingresos masivos y amplio potencial de crecimiento!

NVIDIA al borde de un punto de inflexión en el mercado de IA de China

NVIDIA se acerca a un momento potencialmente transformador en el mercado chino de inteligencia artificial. Pekín se prepara para aprobar la importación de chips H200 para aplicaciones comerciales seleccionadas tan pronto como en el primer trimestre de 2026. Si bien la decisión excluye a unidades militares, infraestructura crítica y empresas estatales, abre uno de los mercados más grandes del mundo al hardware de IA estadounidense. Esto representa tanto un impulso significativo para los ingresos de NVIDIA como un potencial alcista para su acción en el corto y largo plazo.

Enorme potencial del mercado chino

China no solo cuenta con una base masiva de usuarios de IA, sino también con algunas de las mayores compañías tecnológicas locales. Conglomerados como Alibaba y ByteDance ya han expresado interés en adquirir más de 200.000 chips H200 cada uno para acelerar el desarrollo de sus propios modelos de IA y mantenerse a la par de los competidores estadounidenses.

NVIDIA ha confirmado que la demanda desde China es extremadamente elevada y que las solicitudes de licencias están cerca de ser aprobadas del lado estadounidense. Los chips H200 de la generación Hopper están permitidos para exportación, a diferencia de generaciones más nuevas como Blackwell y Rubin, lo que los convierte en un producto clave para las empresas chinas.

Según el CEO Jensen Huang, el mercado chino de IA podría generar hasta 50.000 millones de dólares anuales, lo que equivale a casi 1,85 millones de chips H200 a un precio unitario de 27.000 dólares. Actualmente, NVIDIA mantiene pedidos por más de 2 millones de H200, que a precios unitarios entre 25.000 y 35.000 dólares podrían traducirse en ingresos anuales de entre 50.000 y 70.000 millones de dólares.

Salvaguardas financieras para NVIDIA

Para protegerse de los riesgos regulatorios, NVIDIA exige el pago total por adelantado para los pedidos chinos de H200. Las cancelaciones o cambios de configuración son prácticamente imposibles, aceptándose únicamente garantías colaterales o seguros en casos excepcionales.

Esta política reduce significativamente el riesgo, especialmente en un contexto en el que Pekín continúa apoyando el desarrollo de chips domésticos y ha restringido temporalmente algunas compras en favor de fabricantes locales como Huawei y Cambricon.

Contexto geopolítico

La apertura del mercado chino representa una enorme oportunidad financiera para NVIDIA, pero no implica una reducción de las tensiones entre Estados Unidos y China. Pekín continúa invirtiendo en tecnología local y busca reducir su dependencia de los chips estadounidenses.

A pesar de los esfuerzos de los productores locales, los chips chinos siguen estando varios años por detrás de las soluciones estadounidenses. Las mayores empresas chinas aún necesitan adquirir los chips más avanzados de NVIDIA para mantenerse competitivas en la carrera por la IA.

Proyecciones de demanda e ingresos

Las empresas chinas ya han realizado pedidos por cientos de miles de chips H200. Una vez que las importaciones sean plenamente aprobadas, el mercado podría generar entre 40.000 y 50.000 millones de dólares en ingresos anuales. Sin embargo, los pagos anticipados completos y la tarifa de exportación estadounidense del 25% impactarán en los márgenes.

La fuerte demanda combinada con una oferta limitada de chips crea un escenario favorable tanto para los ingresos de NVIDIA como para una posible apreciación de su acción.

Impacto para los inversionistas

El impacto directo en los ingresos de NVIDIA implica que el mercado chino podría convertirse en una de las principales fuentes de ingresos de la compañía en los próximos trimestres. Los grandes pedidos y la oferta limitada de chips pueden influir positivamente en la valuación de la empresa tanto en el corto como en el largo plazo. Las inversiones de empresas chinas en centros de datos refuerzan la importancia estratégica global de los chips de IA.