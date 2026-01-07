OIL.WTI con escasa reacción a los datos de inventarios en EE. UU.

El WTI apenas se mueve pese a una fuerte caída de inventarios de crudo en EE. UU., ya descontada por el mercado y eclipsada por el foco en Venezuela y el potencial aumento de oferta a largo plazo.

Inventarios de crudo EIA: Actual: -3,832 millones de barriles

Esperado: -1 millón

Previo: -1,934 millones Inventarios de destilados EIA: Actual: +5,594 millones

Esperado: +1,1 millones

Previo: +4,977 millones Inventarios de gasolina EIA: Actual: +7,702 millones

Esperado: +2 millones

Previo: +5,845 millones Los datos del Departamento de Energía (DOE) mostraron una caída significativa de los inventarios de crudo en Estados Unidos y, al mismo tiempo, un aumento en los inventarios de productos petroleros. Sin embargo, el mercado reaccionó de forma limitada, ya que los datos del API ya habían anticipado un fuerte descenso en las existencias de crudo. Por otro lado, los precios también están influenciados por la situación en Venezuela y por la posibilidad, a más largo plazo, de un aumento de la producción petrolera proveniente de ese país. ________



Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.