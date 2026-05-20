El Nasdaq 100 sube un 0,8%, revirtiendo la caída de ayer 📈

Los futuros estadounidenses suben antes de la publicación del informe de resultados de Nvidia, que la compañía dará a conocer tras el cierre de Wall Street y que podría marcar la pauta para todo el sector tecnológico. Los futuros del Nasdaq 100 repuntan más de un 0,8%, ya que los inversores siguen creyendo que la demanda de infraestructura de IA se mantiene fuerte.

Las acciones tecnológicas están teniendo un desempeño particularmente bueno hoy, incluyendo Samsung , cuyas acciones subieron más de un 5% durante la sesión europea. Las empresas de semiconductores también están ganando terreno, con AMD y Qualcomm subiendo entre un 3% y un 4%.

Wall Street cerró la sesión del martes a la baja, principalmente debido a la debilidad de las acciones tecnológicas y al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Los mercados siguen preocupados de que la inflación persistente pueda obligar a la Reserva Federal a seguir subiendo los tipos de interés. Este escenario podría afectar negativamente a las acciones de crecimiento, incluidas las empresas vinculadas al sector de la IA.

Nvidia sigue siendo el actor dominante en el mercado de la IA, aunque la competencia en el sector de los semiconductores se está intensificando gradualmente.

Al mismo tiempo, las tensiones en torno a Irán siguen siendo fuente de incertidumbre después de que Donald Trump advirtiera que una acción militar podría ser posible en los próximos días si no se alcanza un acuerdo de paz.

Gráfico del Nasdaq 100 con velas diarias

Fuente: xStation5