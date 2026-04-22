Operación del día: EURUSD (22.04.2026)

Conclusiones clave Sesgo alcista se mantiene mientras respete soporte clave en 1.1725

mientras respete soporte clave en 1.1725 Corrección reciente ofrece oportunidad de entrada en tendencia

en tendencia Estrategia favorece posiciones largas con objetivos definidos

Hechos: EURUSD se encuentra en un movimiento alcista desde mediados de marzo

El par rebotó desde el soporte horizontal en 1.1725 USD

El par cotiza por encima de la media móvil de 100 periodos en gráfico H4 Recomendación: Operación: Posición larga (compra) en EURUSD a precio de mercado

Posición larga (compra) en EURUSD a precio de mercado Objetivos: 1.1833, 1.1884

1.1833, 1.1884 Stop Loss: 1.1680 Fuente: xStation Opinión: Observando el EURUSD en temporalidad H4, podemos ver que el sentimiento principal del par es alcista. Sin embargo, recientemente se ha producido una corrección bajista que llevó al precio hasta el soporte clave en 1.1725 USD. Este nivel surge tanto de reacciones previas como del límite inferior de una estructura 1:1. De acuerdo con la metodología Overbalance, mientras el precio se mantenga por encima del soporte en 1.1725, la tendencia principal sigue siendo alcista. En este contexto, se recomienda abrir posiciones largas en EURUSD a precio de mercado con objetivos en 1.1833 y 1.1884, y establecer un stop loss en 1.1680.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.