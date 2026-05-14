Resumen de Mercado: Acciones tecnológicas mantienen su rally impulsadas por la inteligencia artificial

- NVIDIA y Micron lideraron las ganancias dentro del grupo Mag-7, apoyadas por el optimismo en inteligencia artificial y por la presencia de sus CEOs junto a Trump durante la cumbre con China.
- Trump y Xi Jinping destacaron la cooperación y el diálogo como prioridad, mientras EEUU busca que China ejerza mayor presión sobre Irán en medio de la creciente incertidumbre en Oriente Medio.
- El dólar se sostuvo tras un PPI más fuerte de lo esperado y miembros de la Fed advirtieron que podrían ser necesarias nuevas subidas de tipos si las presiones inflacionarias continúan ampliándose.
- NVIDIA y Micron lideraron las ganancias dentro del grupo Mag-7, apoyadas por el optimismo en inteligencia artificial y por la presencia de sus CEOs junto a Trump durante la cumbre con China.
- Trump y Xi Jinping destacaron la cooperación y el diálogo como prioridad, mientras EEUU busca que China ejerza mayor presión sobre Irán en medio de la creciente incertidumbre en Oriente Medio.
- El dólar se sostuvo tras un PPI más fuerte de lo esperado y miembros de la Fed advirtieron que podrían ser necesarias nuevas subidas de tipos si las presiones inflacionarias continúan ampliándose.
Los mercados cerraron ayer con un sesgo alcista, liderados por el Nasdaq 100 gracias a la fortaleza del grupo Mag-7, con excepción de Microsoft, donde destacaron especialmente NVIDIA y Micron. Ambas compañías se beneficiaron de la presencia de sus CEOs junto al presidente Trump en su visita a China, además del impulso adicional que supuso la revisión al alza del precio objetivo de Micron por parte de Bank of America. Este impulso llevó tanto al S&P 500 como al NDX a registrar nuevos máximos históricos.
En el plano geopolítico, la atención se centró en la cumbre Trump-Xi y en la situación en Oriente Medio. Los presidentes de ambas potencias mantuvieron un tono constructivo: Trump destacó la calidad de su relación con Xi, mientras que el mandatario chino subrayó que los intereses comunes entre ambos países superan sus diferencias. Por su parte, el secretario de Estado Rubio señaló que Washington espera que Pekín adopte un papel más activo en persuadir a Irán para que modere su postura en la región del Golfo.
No obstante, el frente iraní sigue siendo un foco de tensión latente. Portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de Irán advirtieron sobre la posibilidad de nuevos enfrentamientos con Estados Unidos y anunciaron la elaboración de una legislación relativa a la navegación en el Estrecho de Ormuz. Pese a ello, el vicepresidente Vance se mostró cautelosamente optimista, indicando que las conversaciones avanzan y que la vía diplomática sigue siendo la prioridad. De cara a la jornada de hoy, los titulares de la cumbre Trump-Xi, prevista para los días 14 y 15 de mayo, marcarán el tono del mercado.
Fuente: xStation5
Noticias Clave
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Geopolítica: La tensión con Irán se mantiene elevada: Teherán acusó a Kuwait de atacar ilegalmente un buque iraní y detener a cuatro ciudadanos en el Golfo Pérsico, reservándose el derecho a responder. Portavoces iraníes advirtieron sobre posibles nuevos enfrentamientos con EE.UU. y preparan legislación sobre el Estrecho de Ormuz, mientras Irán busca rutas alternativas vía mar Caspio y ferrocarril hacia China para sortear el bloqueo. En paralelo, el vicepresidente Vance se mostró cautelosamente optimista sobre la vía diplomática, y Rubio instó a Pekín a ejercer mayor presión sobre Teherán.
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Cumbre China-EE.UU.: El tono fue marcadamente constructivo. Trump elogió la relación bilateral y expresó su disposición a hacer negocios, mientras Xi subrayó que los intereses comunes superan las diferencias y que las conversaciones son la única vía para resolver disputas. Xi también señaló que Taiwán es el asunto más sensible de la relación bilateral y abrió la puerta a mayor cooperación comercial, renovando además licencias de exportación para más de 400 plantas de carne de vacuno estadounidense.
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Divisas: El dólar se mantuvo estable, sostenido por un dato de IPP más elevado de lo esperado, con el alza de precios concentrada en servicios de demanda final, aunque los componentes del PCE resultaron más mixtos. La sesión asiática transcurrió con escasa volatilidad y sin reacción relevante a la apertura de la cumbre Trump-Xi ni a la confirmación de Warsh como presidente de la Fed. El EUR/USD consolidó por encima de 1.1700; el GBP/USD careció de dirección a la espera del PIB del Reino Unido; y el USD/JPY operó cerca de 158,00, con un episodio de volatilidad puntual tras declaraciones agresivas del miembro del BoJ Masu, quien abogó por subir tipos cuanto antes.
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Bonos: Los futuros del Treasury a 10 años se mantuvieron a flote tras la recuperación del día anterior, apoyados por la caída de los precios del petróleo, que compensó el impacto inicial del PPI más firme de lo esperado. Los futuros del Bund recuperaron el nivel de 125,00 a medida que se disipaban las presiones energéticas, pese a los comentarios del BCE sobre posibles subidas de tipos ante el shock del petróleo. Los JGB a 10 años permanecieron indecisos ante la ausencia de datos relevantes de Japón y los resultados mixtos de la subasta de bonos a 30 años.
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EE.UU.: El Senado confirmó a Kevin Warsh como presidente de la Fed. En cuanto al tono de la institución, Collins advirtió que podrían ser necesarias nuevas subidas de tipos si las presiones inflacionarias se amplían, aunque espera que la economía permita recortes a finales de año. Kashkari señaló que la inflación sigue siendo demasiado alta e identificó el cierre del Estrecho de Ormuz como una incógnita clave para su evolución.
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Japón: El Nikkei 225 alcanzó inicialmente un nuevo máximo histórico antes de moderar ganancias. El miembro del BoJ Masu adoptó un tono claramente agresivo, afirmando que Japón ha entrado en una fase inflacionaria y que los tipos deben subir cuanto antes para mantenerse dentro del rango neutral estimado, advirtiendo del riesgo de un círculo vicioso entre inflación y salarios.
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China: Los índices cerraron mixtos. Alibaba y Tencent superaron estimaciones de beneficios pero decepcionaron en ventas, mientras el mercado aguarda resultados concretos de la cumbre Trump-Xi.
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Petróleo: Los futuros operaron en rango tras la sesión irregular del día anterior, con la atención centrada en la cumbre Trump-Xi. Los ataques con drones al norte de Erbil tuvieron escaso impacto duradero en precios. En Libia, el presidente del NOC prevé que la refinería de Ras Lanuf retome operaciones en un plazo de seis a doce meses.
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Metales: El oro spot operó de forma bidireccional en torno a los 4.700 USD/onza, sin verse afectado de forma sostenida por el PPI más firme ni por las oscilaciones del petróleo. Los futuros del cobre retrocedieron desde niveles récord ante un sentimiento de riesgo mixto y la incertidumbre previa a los resultados de la cumbre.
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Azúcar: India prohibió las exportaciones de azúcar hasta el 30 de septiembre, según aviso gubernamental, lo que supone un factor de soporte para los precios internacionales.
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Análisis US100
La estructura del precio se ha mantenido estable sobre el soporte de los 29.473 puntos, mientras la divergencia señalada por el MACD continúa vigente. A pesar de ello, el precio sigue sosteniéndose sobre este nivel y por encima de su media móvil, lo que permite mantener una lectura técnica todavía constructiva en el corto plazo. En este contexto, los 29.473 puntos continúan siendo la referencia clave para la evolución del movimiento.
Mientras el precio logre mantenerse sobre ese soporte, podría reanudar la tendencia alcista en dirección a la resistencia de los 29.949 puntos. En cambio, una ruptura de los 29.473 puntos podría dar paso a un movimiento correctivo de mayor amplitud, con una zona de soporte relevante en torno a los 29.069 puntos.
🔹 Punto Clave: 29.437
🔺 Escenario Alcista: 29.949
🔻 Escenario Bajista: 29.069
Fuente: xStation5
Gráfico del Día
El petróleo mantiene una estructura alcista y ha desarrollado una fase de consolidación por encima de sus medias móviles de largo plazo. En este contexto, el punto de giro más relevante se ubica en la zona de los 95,95 dólares, nivel que pasa a ser la principal referencia técnica de corto plazo para evaluar la continuidad del movimiento.
Mientras el precio logre sostenerse sobre los 95,95 dólares, el escenario favorece una extensión alcista en busca de las resistencias ubicadas en torno a los 107,10 dólares. En cambio, una pérdida de ese soporte podría dar paso a un movimiento correctivo de mayor amplitud, con una zona de apoyo relevante en torno a los 88,58 dólares.
🔹 Punto Clave: 95,95
🔺 Escenario Alcista: 107,10
🔻 Escenario Bajista: 88,58
Fuente: xStation5
El EUR/USD apenas varía tras los datos de ventas en línea con las expectativas de EE. UU.
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