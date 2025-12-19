Oracle sube ante avances en acuerdo por TikTok

Las acciones de Oracle registraron una alza dinámica tras los reportes sobre avances en la transacción de TikTok en Estados Unidos y conversaciones de financiamiento con OpenAI, lo que pone de relieve el fortalecimiento estratégico de la compañía en los sectores de computación en la nube e inteligencia artificial.
ByteDance acordó vender más del 80% de las operaciones de TikTok en Estados Unidos a un consorcio que incluye a Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dabi. La transacción busca cumplir con los requisitos de seguridad nacional y evitar una posible prohibición de la aplicación en EE. UU. Oracle y sus socios adquirirán una participación mayoritaria en la nueva entidad TikTok US, y se espera que el acuerdo se cierre a finales de enero. Esto posicionaría a Oracle para gestionar el algoritmo, los datos de usuarios y Oracle Cloud Infrastructure (OCI), lo que podría impulsar de forma significativa los ingresos por servicios en la nube.
En paralelo, OpenAI estaría llevando a cabo negociaciones preliminares para recaudar hasta US$100.000 millones con una valoración de US$750.000 millones, lo que refleja un fuerte apetito de los inversionistas por la inteligencia artificial y podría aliviar la presión de costos de Oracle asociada a su alianza en la nube con la compañía.
La transacción de TikTok US refuerza la posición de Oracle en un segmento clave del mercado tecnológico, potencia el rol de la compañía en seguridad de datos e infraestructura en la nube, y genera potencial para un mayor crecimiento del valor de la acción en los próximos trimestres.
