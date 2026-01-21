Oro en máximos ¿qué viene ahora?

El oro está haciendo exactamente lo que suele hacer cuando el mercado entra en una fase de desconfianza profunda: moverse rápido, con decisión y sin pedir permiso. En apenas dos sesiones ha acumulado una subida cercana al 6%, un movimiento que no es habitual ni siquiera para un activo acostumbrado a absorber miedo, incertidumbre y ruido político. No es un rebote técnico cualquiera, es una reacción clara a un cambio de percepción sobre el riesgo global.



¿Por qué el oro acelera?

El detonante no ha sido uno solo, sino una combinación poco cómoda para los activos de riesgo. La reactivación del “sell America” ha vuelto a escena con fuerza, impulsada por las tensiones entre Estados Unidos y Europa, la amenaza de nuevos aranceles y el episodio de Groenlandia, que ha reabierto dudas sobre la estabilidad institucional y la fiabilidad del marco geopolítico. A eso se suma un mercado de bonos extremadamente sensible, con episodios de estrés en Japón que han contaminado al tramo largo de los Treasuries y han puesto el foco en algo que el mercado odia: la fragilidad de los pilares que sostienen al dólar.

En ese contexto, el oro ha actuado como refugio natural. La caída del dólar, el repunte de la volatilidad, con el VIX por encima de 20, y la búsqueda de activos fuera del eje estadounidense han creado el caldo de cultivo perfecto para una entrada masiva de flujos. No es casualidad que el metal haya marcado nuevos máximos históricos en la zona de 4.890-91 y que los futuros en Nueva York se hayan asentado cómodamente en niveles muy elevados.

Ahora bien, después de un movimiento tan vertical, lo interesante no es lo que ha hecho el precio, sino lo que está empezando a hacer. En gráfico horario, el oro no está corrigiendo con violencia ni devolviendo el tramo. Está consolidando. Se mueve lateralmente, absorbiendo papel, dejando que el mercado digiera la subida sin romper la estructura alcista. Este tipo de pausa, cuando se produce tras un impulso tan fuerte, suele ser más una señal de fortaleza que de agotamiento.





Desde un punto de vista operativo, el nivel clave pasa a ser la zona de máximos. Si el precio es capaz de consolidar por encima de ese nivel, el escenario favorece claramente la continuidad alcista. No porque “tenga que subir”, sino porque el mercado estaría confirmando que los compradores aceptan precios altos incluso después de una subida muy exigente. Eso abre la puerta a nuevas extensiones al alza, siempre con la volatilidad como compañera inseparable.

Los factores que sostienen este movimiento no son menores. La desconfianza hacia los activos estadounidenses, las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal, con el caso en el Supremo como telón de fondo, la tensión en el mercado de deuda y la narrativa de refugio que vuelve a imponerse juegan todos a favor del oro. Además, a diferencia de otros episodios, no estamos viendo una rotación clara hacia renta fija, sino una búsqueda directa de protección fuera del sistema financiero tradicional.

En resumen, el oro no solo ha subido fuerte, sino que está mostrando una estructura sana tras el impulso. Mientras el precio se mantenga consolidando por encima de 4.888, el sesgo sigue siendo alcista y el mercado parece dispuesto a seguir pagando por seguridad. No es un entorno para anticiparse ni para ir contra la tendencia, sino para leer con calma qué hace el precio tras el shock. Y, de momento, lo que hace es aguantar arriba.



Fuente: xStation5

________

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí