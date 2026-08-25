Oro en sobrecompra tras acercarse a US$4.700: ¿se prepara una corrección?

El precio del oro (GOLD) llega a uno de sus momentos técnicos más interesantes de los últimos meses. El metal precioso alcanzó durante la sesión de este martes aproximadamente US$4.696,2 por onza, su máximo intradía desde mediados de mayo, antes de perder impulso y caer hacia la zona de US$4.620.

Posteriormente, alrededor de las 11:30 GMT-4, los precios volvieron a estabilizarse, la tendencia alcista sigue intacta, pero después de aproximadamente cuatro jornadas consecutivas de avances, el mercado comienza a mostrar síntomas de agotamiento de corto plazo.

El RSI diario ronda los 71,5 puntos, lo que sitúa al oro formalmente en territorio de sobrecompra. Al mismo tiempo, el posicionamiento en derivados muestra un aumento acelerado de las apuestas por nuevas subidas. El escenario, por tanto, combina dos fuerzas aparentemente contradictorias: fundamentales todavía favorables y un mercado técnicamente muy extendido.

El oro rompe resistencias, pero entra en una zona cada vez más exigente

La recuperación reciente ha permitido al oro superar referencias técnicas importantes y volver a cotizar claramente por encima de su media móvil de 200 sesiones, situada cerca de US$4.530. El precio también superó el retroceso de Fibonacci del 38,2%, alrededor de US$4.597, consolidando una estructura nuevamente favorable desde una perspectiva de mediano plazo.



Fuente:Xstation5

Sin embargo, el gráfico diario empieza a mostrar una combinación que merece atención, con el RSI que se sitúa alrededor de 71,5 puntos y entrando formalmente en zona de sobrecompra, mientras que el ADX se mantiene elevado, señal de que la tendencia reciente conserva fuerza.

A esto se suma el elemento adicional de que el volumen no ha aumentado al mismo ritmo que el precio. Las barras de actividad de las últimas sesiones permanecen considerablemente por debajo de los niveles observados durante algunos de los grandes impulsos alcistas anteriores. En términos técnicos, esto significa que la subida está siendo acompañada por una participación relativamente menor, por lo que el mercado todavía necesita una confirmación adicional para validar una ruptura sostenida sobre los máximos recientes.

Esta divergencia no implica necesariamente que el rally vaya a terminar. De hecho, un mercado puede continuar subiendo durante algún tiempo con volúmenes moderados. Sin embargo, cuando coincide sobrecompra, proximidad a una resistencia importante y ausencia de expansión del volumen, aumenta la probabilidad de consolidaciones o retrocesos antes de una nueva extensión alcista.

Una ruptura decisiva de la zona de US$4.696-US$4.745 acompañada por un aumento visible del volumen reforzaría considerablemente la señal alcista y abriría espacio hacia US$4.787 y posteriormente hacia niveles próximos a US$4.976-US$5.000. Por el contrario, si el oro vuelve a ser rechazado cerca de US$4.700 y el volumen comienza a aumentar durante las sesiones bajistas, esa combinación sería una señal técnica más preocupante y elevaría la probabilidad de una corrección hacia US$4.580-US$4.530.

¿Por qué está subiendo tanto el oro?

Durante la última semana, el mercado volvió a prestar atención a la sostenibilidad de la deuda estadounidense después de que el Tesoro anunciara una ampliación de sus operaciones de recompra de bonos de largo plazo. La decisión busca mejorar la liquidez y contener parcialmente las presiones sobre los costos de financiamiento.

Sin embargo, el movimiento tuvo un efecto secundario de reforzar la percepción de que las autoridades estadounidenses están intentando intervenir más activamente en el mercado de deuda. Esa discusión ha reactivado el denominado “debasement trade”, bajo el cual algunos inversionistas buscan activos alternativos ante el temor de pérdida de poder adquisitivo de las monedas fiduciarias y de un deterioro de las cuentas fiscales.

Precisamente después del anuncio del Tesoro, el dólar llegó a marcar mínimos de más de tres meses y el oro acumuló alrededor de 7% de subida durante la última semana. La relación es especialmente importante porque el oro se cotiza internacionalmente en dólares. Una moneda estadounidense más débil tiende a abaratar relativamente el metal para compradores internacionales y puede favorecer la demanda.

El gráfico de cuatro horas muestra que el impulso comienza a enfriarse

​​​​​​​Fuente:Xstation5

En el gráfico de cuatro horas, el precio sigue formando máximos y mínimos ascendentes, manteniéndose claramente por encima de la media móvil de 50 periodos, situada cerca de US$4.479. Sin embargo, después de tocar la zona de US$4.680-US$4.700, el RSI de cuatro horas descendió hacia aproximadamente 66 puntos. Esto implica que parte de la sobrecompra de muy corto plazo comienza a liberarse sin que todavía exista una ruptura bajista importante.

El MACD, por su parte, muestra pérdida de aceleración y un histograma recientemente negativo, una señal compatible con consolidación después de una subida muy rápida. Por eso, una caída moderada no necesariamente modificaría la tendencia principal.

La primera referencia inmediata aparece alrededor de US$4.581, correspondiente a una extensión de Fibonacci relevante en cuatro horas. Más abajo, el mercado encuentra una importante confluencia entre US$4.530 y US$4.477. Precisamente esa zona coincide con antiguas resistencias, medias móviles y la línea de tendencia ascendente.

Mientras el precio permanezca por encima de ese rango, cualquier corrección podría continuar siendo interpretada como una pausa dentro de una estructura alcista mayor.

Las opciones muestran que los inversionistas están apostando con fuerza por más subidas

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Los inversores se han apresurado a apostar por opciones alcistas sobre el oro.

Las opciones de compra pendientes del mayor ETF respaldado por oro superan a las opciones de venta en 2,5 millones de contratos. Fuente: Bloomberg, Goldman Sachs.

La sobrecompra no se observa solamente en el precio, dado que los inversionistas han incrementado considerablemente sus apuestas alcistas mediante opciones call sobre el mayor ETF respaldado por oro. Actualmente, la diferencia entre contratos call y put abiertos alcanza aproximadamente 2,5 millones de contratos, uno de los niveles más altos registrados durante los últimos meses. Este tipo de posicionamiento muestra que una parte importante del mercado continúa esperando nuevas subidas, pero también puede aumentar la volatilidad.

Cuando existe un volumen muy elevado de opciones abiertas, los intermediarios financieros deben ajustar constantemente sus coberturas conforme se mueve el precio del activo subyacente. Esto puede amplificar tanto movimientos alcistas como eventuales correcciones. La elevada concentración de posiciones call, combinada con un RSI diario superior a 70, refuerza la idea de que el consenso de corto plazo se ha vuelto marcadamente optimista. Y cuanto más unidireccional se vuelve el posicionamiento, más sensible puede ser el mercado ante cualquier sorpresa negativa.

El mercado físico sigue dando respaldo al rally

Aunque el componente especulativo ha aumentado, existen señales de que la demanda real también está acompañando parcialmente el movimiento. Los ETF respaldados por oro seguidos, según datos de Bloomberg, incorporaron más de 28 toneladas durante la semana pasada, el mayor aumento desde enero.

Además, las importaciones netas de oro de China a través de Hong Kong aumentaron alrededor de 11% mensual durante julio, respaldadas por una mayor demanda de inversión. El Banco Popular de China también continúa aumentando sus reservas. Según la información proporcionada, incorporó aproximadamente 20 toneladas en julio, su mayor incremento mensual desde octubre de 2023.

Por otro lado, un gestor de Fidelity International duplicó recientemente la exposición al oro de uno de sus fondos hasta alcanzar un límite autoimpuesto del 5% de la cartera, argumentando una mayor incertidumbre sobre la Reserva Federal y sobre el papel del dólar como activo refugio. Todo esto reduce la probabilidad de interpretar el rally únicamente como especulación de corto plazo.

PCE y Jackson Hole podrían decidir si la sobrecompra termina en ruptura o corrección

Los inversionistas esperan esta semana nuevos datos de inflación PCE, una de las referencias favoritas de la Reserva Federal para evaluar la evolución de los precios. El mercado también estará especialmente atento al discurso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole.

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Probabilidades de una subida de tasas en septiembre por parte de la Fed. Fuente: CME FedWatch Tool.

Actualmente, las probabilidades implícitas sitúan alrededor de 40% la posibilidad de una subida de tasas en septiembre, según los datos proporcionados del CME FedWatch Tool. Una Fed más agresiva podría provocar un repunte del dólar y de los rendimientos reales, dos factores tradicionalmente adversos para el oro.

En cambio, señales de preocupación por el crecimiento, la deuda pública o la estabilidad del mercado de bonos podrían reforzar nuevamente el argumento alcista. Por eso la zona actual es tan relevante, el oro se encuentra técnicamente extendido, pero todavía cuenta con catalizadores fundamentales capaces de justificar precios superiores.

¿Corrección o continuación hacia US$5.000?

El escenario principal continúa favoreciendo la tendencia alcista mientras el oro conserve US$4.580-US$4.530. Una ruptura clara de US$4.700-US$4.745 reforzaría la posibilidad de avanzar hacia US$4.787, posteriormente hacia US$4.976 y eventualmente hacia la barrera psicológica de US$5.000. Pero una pérdida de US$4.580 sería la primera señal de debilitamiento. Si posteriormente el precio cae por debajo de US$4.530-US$4.477, aumentaría significativamente el riesgo de una corrección hacia US$4.362.

La principal conclusión es que el oro todavía mantiene una tendencia favorable, pero el equilibrio entre retorno potencial y riesgo ya no es el mismo que hace algunas semanas. Con el RSI diario sobre 70, un posicionamiento en opciones extraordinariamente alcista y el precio nuevamente cerca de US$4.700, el mercado necesita nuevos catalizadores para justificar otra expansión vertical.

En estas condiciones, PCE, Jackson Hole, el dólar y los rendimientos estadounidenses pueden convertirse en el filtro que determine si la sobrecompra se transforma en una ruptura hacia nuevos máximos o en una fase necesaria de consolidación.