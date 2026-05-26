🔴 Oro presionado por bancos centrales

- Descubre cómo las ventas de bancos centrales y la disminución del riesgo geopolítico están impactando al oro, junto con los niveles técnicos clave que podrían definir el próximo movimiento del mercado.
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