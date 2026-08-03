Mercados a observar hoy: USDJPY, petróleo y cobre (03.08.2026)

La semana comienza con un tono más constructivo en los mercados, con avances en acciones y bonos tras una mejora en las señales geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. El principal catalizador ha sido la caída del petróleo, luego de que Donald Trump cancelara el ataque planeado contra Irán y anunciara nuevas conversaciones con Teherán. El Brent llegó a caer más de un 7%, lo que alivió parcialmente las preocupaciones inflacionarias y permitió una mejora en el apetito por riesgo.

Aun así, el mercado sigue dominado por tres focos: la evolución del conflicto en Medio Oriente, las valorizaciones de las compañías vinculadas a tecnología e inteligencia artificial, y los datos de empleo en Estados Unidos que se publicarán durante la semana.

En resultados corporativos, la atención estará puesta en SpaceX, que presentará sus primeras cifras desde su salida a bolsa. En divisas, el yen volvió a mostrar alta volatilidad, pasando de una leve caída a una ganancia cercana al 1,4% frente al dólar durante la sesión asiática, en medio de nuevas especulaciones sobre una posible intervención coordinada entre Japón y Estados Unidos.

USDJPY

El USDJPY ha sufrido una fuerte presión bajista después de las señales de intervención coordinada entre Japón y Estados Unidos para defender al yen. Funcionarios de ambos países han advertido que están dispuestos a seguir actuando si la debilidad de la moneda japonesa vuelve a intensificarse, lo que ha elevado la sensibilidad del mercado en torno a los niveles actuales. Además, crecen las expectativas de que tanto la Reserva Federal como el Banco de Japón puedan ajustar su política monetaria en septiembre, lo que ha contribuido a reducir parte del impulso alcista que venía mostrando el par.

A nivel técnico, el precio perdió la estructura de canal alcista que venía respetando durante los últimos meses. Tras fallar en la zona de resistencia de 162,83, el par corrigió con fuerza y perforó soportes intermedios, situándose ahora por debajo de sus medias móviles de corto plazo. La caída llevó al precio hacia la zona de 158,68, nivel clave porque coincide con una zona de soporte horizontal y con la parte baja de la estructura previa.

Si el precio no logra recuperar los 160,47 y luego los 161,95, el sesgo técnico seguiría debilitado. En cambio, una pérdida clara de 158,68 abriría espacio hacia 154,87 e incluso 152,03, mientras que una recuperación sobre 162,83 sería necesaria para reactivar el escenario alcista anterior.

Fuente: xStation

OIL

El petróleo (OIL) cae con fuerza después de que Trump cancelara el ataque previsto contra Irán y señalara que las nuevas conversaciones con la República Islámica comenzarían el lunes.

Esta noticia redujo parte de la prima de riesgo geopolítica que se había incorporado al precio durante las últimas semanas, especialmente por el temor a nuevas interrupciones en el transporte marítimo y en el suministro energético desde Medio Oriente. El Brent llegó a retroceder más de un 7%, cayendo por debajo de los 83 dólares, aunque luego moderó parte del movimiento ante señales todavía mixtas desde Irán.

Desde el punto de vista técnico, el precio mantiene una estructura bajista de corto plazo tras haber rechazado la zona de resistencia ubicada entre 95,28 y 96,44, área que coincidía con el retroceso de Fibonacci del 61,8% y con una zona de congestión previa. La caída posterior llevó al precio nuevamente hacia la región de 83,18–80,69, donde se encuentra un soporte y también la media móvil de 200 periodos.

La pérdida de la media de 21 periodos refuerza la lectura de presión bajista, mientras que el RSI muestra deterioro tras haber marcado divergencia en la parte alta del movimiento. Si el precio pierde con claridad los 80,69, el siguiente soporte técnico se ubica en 75,15. Para mejorar su estructura, el petróleo necesitaría recuperar primero los 86,23 y posteriormente los 91,34, zona desde donde podría volver a intentar un avance hacia 95,28.

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Fuente: xStation

COPPER

El cobre mantiene presión alcista, apoyado por una combinación de escasez de materias primas para las fundiciones chinas y expectativas de demanda estructural vinculada a centros de datos, infraestructura energética y electrificación. Las fundiciones en China enfrentan menor disponibilidad de chatarra y concentrados, mientras que los inventarios de cobre en la LME han caído desde mediados de abril. Este contexto ha llevado a los operadores a priorizar los riesgos de oferta de corto plazo por sobre las dudas de demanda, sosteniendo el avance del metal.

A nivel técnico, el cobre logró romper su directriz bajista de corto plazo y se mantiene por encima de la media móvil de 50 periodos, lo que confirma una mejora en el momentum. El soporte clave se ubica en 13.480, nivel que antes actuaba como resistencia y que ahora funciona como zona de validación del movimiento alcista. Mientras el precio se mantenga sobre esa región, la estructura favorece una continuidad hacia la zona de 14.527, que aparece como la principal resistencia del gráfico.

El MACD también acompaña el movimiento con cruce positivo y barras crecientes, lo que refuerza la lectura de recuperación. En caso de una corrección, la pérdida de 13.480 podría llevar al precio nuevamente hacia 13.122, mientras que una ruptura sobre 14.527 abriría espacio para una extensión alcista de mayor magnitud.

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Fuente: xStation